İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı çifte standart tepkilerin odağı oldu. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hastane önleri ve yoğun üniversite bölgeleri başta olmak üzere şehrin 13 ayrı noktasında ücretsiz çorba dağıttığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmaya, 19 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki olarak anayasal haklarını kullanan gençlere çorba ve battaniye dağıtımı gerekçe gösterilmişti.

'İNSANİ OLAN HERKES, BENİM GİBİ DAVRANIR'

Mansur Yavaş, hakkında başlatılan soruşturmaya, "Öğrencilere çorba dağıtmışız, neyini sorguluyorlar" diyerek tepki göstermiş, "İnsani olan herkes, benim gibi davranır. Gençlerin eylem yaparken değil, toplanıp şarkı türkü söylediği bir sırada onlara çorba göndermenin neresi suç” demişti.

GAZİANTEP BELEDİYESİ ÇORBA DAĞITIMI 'MÜJDE' OLARAK PAYLAŞTI

Cumhuriyet'ten Emirhan Çoban'ın haberine göre, AKP’li Fatma Şahin yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, geçtiği bültende öğrencilere çorba ve simit dağıtımı yapılacağını açıkladı. Belediye, hizmeti "öğrencilere müjde" olarak duyurdu.

'ÖĞRENCİLERİMİZ, GENÇLERİMİZ MUTLUYSA ŞEHİR MUTLU OLUYOR'

'Müjde' hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, en önemli şeyin öğrencilerin huzur ve mutluluğu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yurtlarımızın içine hem çorba çeşmesi koyacağız hem de çay-simit bölümü oluşturacağız. Öğrencilerimiz sınava hazırlanırken, gidip gelirken ihtiyacı olan bu çay, simit, çorbayı içerek sınava hazırlansınlar, gitsinler gelsinler. Günün sonunda öğrencimiz mutlu olsun, öğrenci dostu bir şehir olalım"