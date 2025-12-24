Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, tv100'de canlı yayınlanan Şimdi Konuşalım’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in açıklamalarını aktardı.

"Programa gelmeden evvel Sayın Başsavcı ile konuştum. Başsavcılık kaynakları ile de konuştuğum bazı konular var. Onlar ile de ilgili açıklık getireceğim" diyen Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, başsavcı Gürlek'in soruşturmada sürecin devam ettiğini söylediğini "Yeni isimler olacak mı, soruşturma büyüyecek mi" sorusuna "Evet, olacak. Özellikle temin eden kişiler üzerinde çalışıyoruz. Bunlar alınacak. Onlar takip ediliyor. Onlar ile ilgili tespitlerimiz var. Bu saatten sonraki operasyonlarımız onlar üzerine olacak." yanıtı verdiğini duyurdu.

ÇOK DAHA BÜYÜK İSİMLER Mİ GELİYOR?

Bir ikincisi; savcılık kaynaklarından aldığım bilgi, kulis bilgisi, isim vermeden söyleyeceğim. Etrafta bir sürü isim dolaşıyor ya, örneğin Fenerbahçe'nin Başkanı'nı gözaltına aldılar, testler alınıyor. Sonra da başka televizyonlarda, sosyal medyada "Sadettin Saran’dan çok daha büyük isimler var" deniliyor. Bir televizyon kanalında "Çok daha büyük isimler geliyor" diyorsanız bunun altını doldurmak gerekiyor.

Savcılık ile konuşmak gerekiyor diye düşündüm. Bunları da sordum, bana söylenen şu:

"Televizyonlarda konuşulan, sosyal medyada yayılmaya çalışılan algı operasyonu ile uğraşmayın. Bizim yaptıklarımızı izleyin, zaten görülüyor."

Öte yandan uyuşturucu operasyonları kapsamında soruşturmaya dahil edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi.