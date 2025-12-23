Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Ersoy’a yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Ersoy, ifadesinde “Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım” demişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest kalan spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin de uyuşturucu testinin pozitif olduğu öğrenildi.

Tutuklanan Cebeci hakkında ise itirafçılardan çarpıcı iddialar ifadelerde yer almıştı. Gizli tanık ifadeleri kapsamında uyuşturucu operasyonu kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrılmıştı. Saran için adli kontrol şartıyla serbest bırakılması yönünde karar verilmişti.

TAYYAR'DAN İTİRAFÇI OLDU İDDİASI

Uyuşturucu operasyonu kapsamında yandaşlardan kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. Son olarak dün akşam AKP'li eski vekil Şamil Tayyar, TGRT Haber yayınında Ela Rümeysa Cebeci’nin itirafçı olduğunu iddia etti. Tayyar, “Hani genişler mi, genişlemez mi? Nerede durur? Bunu bilmek mümkün değil ama hani biraz da perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler değil mi? Yani gidişata baktığımızda bu soruşturmaya yeni isimlerin eklenme ihtimali yüksek gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.

'BELGE ARŞİV SUNABİLİR'

Tayyar ayrıca, Cebeci’nin kapsamlı bir bilgi ve belge arşivi sunabileceğini, bu sürecin soruşturmanın yönünü değiştirebileceğini de öne sürdü. Tayyar, Cebeci'nin önümüzdeki günlerde yeniden ifadesine başvurulması ve verdiği bilgilerin teyit edilmesi durumunda, tutuksuz yargılama seçeneğinin gündeme gelebileceğini de belirtti.

TAYYAR'IN İDDİALARINA YALANLAMA

Tayyar’ın iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından da yalanlama geldi. Savcılık, Ela Rümeysa Cebeci’nin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için bugüne kadar herhangi bir başvuruda bulunmadığını ve itirafçı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.