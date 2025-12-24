İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

“Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti”, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma”, “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma” ile “Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme” suçlarından haklarında gözaltı, arama ve el koyma kararı bulunan 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon, 24 Aralık 2025 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Adana ve Antalya illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edilirken, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edilirken, bir şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; kokain, esrar, uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. Soruşturmanın gizlilik ve titizlikle devam ettiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Operasyon kapsamında sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medya platformu Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi olan fenomen hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlamaları bulunuyor.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Operasyonda gözaltına alınan isimler belli oldu. Gözaltına alınanlar arasında sosyal medya fenomenleri ve iş adamları bulunuyor.

Operasyonda gözaltına alınan isimler şunlar:

Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt.