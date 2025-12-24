Avukat Rezan Epözdemir’le ilgili (Mali Suçları Araştırma Kurulu) MASAK raporu çıktı. MASAK raporunda Rezan Epözdemir’in para gönderdiği yargı mensuplarının da adı yer aldı.

MASAK raporunda Rezan Epözdemir’in para gönderdiği hakim ve savcılar arasında yüksek yargıdan H.K, Hakim A.Ş.K, Cumhuriyet Savcısı G.Y, Hakim adayı M.Ö., isimleri yer aldı. Diğer para transferlerine göre düşük meblağlar göndermesine rağmen, hakim ve savcılara Rezan Epözdemir’in para yatırması dikkat çekti.

Öte yandan Seyhan Avşar’ın haberine göre MASAK raporunda Rezan Epözdemir; 2022 yılında yürürlüğe giren Varlık Barışı düzenlemesinden yararlandı. Bu kapsamda 5 milyon 650 bin ABD doları (yaklaşık 241 milyon 903 bin TL) tutarında kaynağı bankacılık sistemine dahil ettiği belirtildi.

Raporda, söz konusu tutara ilişkin nakit beyan formu ya da paranın yurt dışından getirildiğine dair bir kayıt bulunmadığı, bildirimin yurt içi varlıklar üzerinden yapıldığı ifade edildi. MASAK, Epözdemir’in geçmiş yıllara ait gelir vergisi beyannamelerinde, özellikle 2021 yılı öncesinde bu tutarlarla uyumlu yüksek gelir beyanlarının yer almamasına dikkat çekerek, beyan edilen varlık ile toplam hasılat arasında uyumsuzluk bulunduğunu değerlendirdi.

Raporda, Epözdemir’in 2020–2025 yılları arasında hesaplarına: 84,7 milyon TL, 5,65 milyon ABD doları, 269 bin 800 Euro tutarlarında yüksek meblağlı nakit yatırma işlemleri yapıldığı tespit edildi. MASAK, bu işlemlerin sıklığı ve büyüklüğünün, beyan edilen avukatlık gelirleriyle uyumlu olup olmadığına ilişkin soru işaretleri bulunduğunu vurguladı.

MASAK raporunda dikkat çeken bir diğer başlık ise İstanbul Göktürk’te bulunan çok sayıda iş yeri oldu. Buna göre söz konusu taşınmazlar:

2022 yılında icradan satın alındı, aynı yıl farklı kişilere devredildi. 2023 yılında bazıları yeniden Rezan Epözdemir’e geçti. Bazıları ise tanıdığı adına kurulan şirkete devredildi. Dikkat çekici detay ise o tanıdığı ismin daha önceden hiçbir ticari faaliyetinin bulunmaması.

MASAK, bu “al-sat-geri al” sürecini olağan ticari faaliyetlerle bağdaşmayan ve mal varlığının dolaşıma sokulması veya gizlenmesi ihtimali barındıran işlemler olarak değerlendirdi.

YÜKLÜ PARA TRANSFERLERİ

Raporda, Epözdemir’in 2017–2025 yılları arasında en fazla para transferi yaptığı 10 kişi de sıralandı. Bu listede; Sekreteri Dilan Polat’a: 5 milyon 619 bin TL, Fatih Terim’e 5 milyon 432 bin 608 TL transfer yapıldığı belirtildi.

En yüksek tutarlı transferin ise tanıklarına yaptı. Epözdemir bir tanıdığına 117 milyon 780 bin TL aktardı.



MASAK raporunun ortaya çıkmasından sonra Fatih Terim'in avukatı yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "“Av. Rezan Epözdemir’in, Fatih Terim’in vekili olduğu dönemde açılan bir dava kapsamında, iş mahkemesinin müvekkilimiz lehine hükmettiği tutar söz konusudur. Bu tutar, Av. Rezan Epözdemir tarafından vekil sıfatıyla davalıdan tahsil edilmiş, ardından Fatih Terim’e transfer edilmiştir. Müvekkilimiz Fatih Terim de bu tutarı Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamıştır" denildi.