ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırının ardından çatışmalar 3. gününde devam ediyor. Son açıklamalara göre İran'da ölü sayısı 555, İsrail'de ise 11. AKP'li Mücahit Birinci, CNN TÜRK’ün savaşla ilgili yayınlarında olayları ABD’nin sözde “tanrısal” gücü üzerinden gördüğünü söyledi.

"İRAN İLK DARBEYİ YEDİKTEN SONRA..."

Mücahit Birinci'nin yorum yağan paylaşımı şöyle:

"CNN TÜRK’ün yayınlarına karşı çok dikkatli olun. Olayları tamamen ABD’nin sözde “tanrısal” gücü üzerinden görüyor. Kesinlikle tarafgirler, ABD temsilcisi arkadaşın uzun süreden beri ABD’de yaşıyor olması bana göre doğal bir “körlük" oluşturmuş. Mesleğinde başarılı sözüm yanlış anlaşılmasın.

Olayların bütünü aktardıkları gibi değil. İran ilk darbeyi yedikten sonra evet afalladı ama kendine geldi. Eğer ABD şu an bu kadar üstünse neden İngiliz üslerinden yardım alıyor?

Dikkatli ve tarafsız gözle bakmaya çalışın. CNN gözlüğünü takan olayları ABD’nin simülasyonu üzerinden görür."