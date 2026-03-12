CHP lideri Özgür Özel, AKP'li Bülent Arınç'ı TBMM'deki makamında ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından AKP'li Metiner, oda giderleri ve sekreterya masrafı üzerinden Arınç'ı hedef aldı.

Metiner'in tepkisi şöyle:

ÇOK YAZIK..! TBMM’de eski meclis başkanlarına oda/makam tahsis edildi. Her birinin sekreteri vs var. Masraf üstüne masraf. Bu ayrıcalık ve imtiyaz niye? Daha ötesini şu mübarek Ramazan dolayısıyla söylemek istemiyorum. Kim bu uygulamayı getirdi bilmiyorum. AK Parti iktidarımızdan önce var mıydı bilmiyorum. Kim getirdiyse yanlış. Çok yazık, çok! Ayrıcalıklı vatandaşlık rejimi olmaz. Eski meclis başkanlarına makam tahsis etmek de neyin nesidir? Bir tür kast sistemi bu. Sahiden çok yazık! Bu uygulamaya umarım son verilir.