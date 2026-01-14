MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Halep'te yaşanan gelişmelerin ardından DEM Parti'den gelen 'Türkiye'yi uyarıyoruz' açıklamasının 'sorunlu bir dil' olduğunu belirterek "SDG/YPG’nin Ankara’ya davet edilip müzakere edilmesini istemek ya aceleye getirilmiş bir açıklama veya meseleyi kavrayamayan ve gerçekleri göz ardı eden bir akıl tutulmasıdır. İsrail’in güdümündeki terör örgütüyle pazarlık nasıl olacaktır? Muhatap bellidir, PKK’nın kurucu önderinden başkası asla değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin açıklamasının ardından AKP'li Şamil Tayyar'dan gelen çıkış dikkat çekti. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada '3 harflilerin tamamı terör örgütü' diyerek PKK'nın muhatap alınmasını eleştirdi.

'3 HARFLİLERİN TAMAMI TERÖR ÖRGÜTÜ'

Şamil Tayyar, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili daha önce yaptığı eleştirileri de anımsatarak "KCK, PKK, SDG, YPG" gibi 3 harfli örgütlerin tamamının aynı olduğunu ifade etti ve "Hepsi terör örgütüdür" vurgusu yaptı.

Bahçeli'nin "İsrail güdümündeki terör örgütüyle pazarlık nasıl olacaktır? Muhatap bellidir" sözlerine gönderme yapan Tayyar PKK ve YPG'nin yabancı istihbarat örgütleriyle iç içe olduğunu söyledi ve muhatap alınamayacağını dile getirdi.

Tayyar, adı geçen terör örgütlerinin nasyonel sosyalist ideolojiye sahip olduğunu söyledi ve bölgedeki istikrarsızlığın kaynağı olduğunu kaydetti. Terör örgütlerinin meselesinin Kürtler olmadığını da söyleyen Tayyar, aksine Kürtlerin kendilerini istismar eden bu örgütlerle meselesi olduğunu söyledi.

Terör örgütleriyle müzakere olmayacağının altını çizen Tayyar, bunun daha önce de tecrübe edildiğini hatırlatarak "Daha önce tecrübe edildi, terör örgütleriyle müzakere olmaz, mücadele edilir. Hele İmralı’nın aklına, terör örgütlerinin insafına hiç ihtiyaç yoktur.

Bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadele amansız sürdürülmeli, istismar kaynağı tüm sorunlara çözüm üretilmelidir. Demokrasi açığı giderilmeli, refah tabana yayılmalı, hukuk güvenliği sağlanmalı, temel hak ve özgürlük alanları genişletilmelidir. Yeni bir sayfa açılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın gündem olan açıklamasına sosyal medyadan destek paylaşımları geldi.