Çin'in İngiltere'nin başkenti Londra'da eski darphane sahasına kurmayı planladığı yeni elçilik binası, diplomatik ilişkileri gölgede bırakacak bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yaklaşık 22 bin metrekarelik alanı kapsayan proje, tamamlandığında Avrupa'nın en büyük Çin diplomatik temsilciliği unvanını alacak.
İngiltere'de casusluk krizi: 208 yeraltı odası var
Çin'in Londra'da devasa bir elçilik binası inşa etme planı, yeraltı odalarının gizemiyle ulusal güvenlik alarmı verdi. Fiber optik kabloların yanı başındaki odalar, dinleme ve casusluk iddialarını alevlendirdi; İngiltere'de tartışma büyüyor.
Binanın altında yer alan 208 yeraltı odası, İngiliz güvenlik uzmanlarını harekete geçirdi. Bu odalardan biri, şehrin finansal kalbi City of London ile Canary Wharf arasındaki hassas fiber optik kabloların hemen yanında konumlanıyor. Proje taslaklarının basına sızmasıyla birlikte, ulusal güvenlik endişeleri zirveye ulaştı.
GİZLİ ODALARIN PERDE ARKASI
Proje planlarında dikkat çeken detaylar, yeraltı odalarının sıradan depolama alanlarından öte bir amaca hizmet edebileceğini işaret ediyor. Özellikle fiber optik kabloların yanı başındaki odanın dış duvarının yıkılıp yeniden inşa edilmesi öngörülüyor.
İngiliz medyasında geniş yer bulan haberler, uzmanların "dinleme altyapısı" olarak nitelendirdiği bu yapıyı mercek altına aldı. Fiber optik kabloların genel olarak dinlenemez olduğu kabul edilse de, devlet destekli operasyonlarda kesinti yaratmadan müdahale edilebileceği biliniyor.
Güvenlik analistleri, bu tür bir altyapının ekonomik casusluk faaliyetleri için ideal bir zemin oluşturabileceğine dikkat çekiyor.
TEKNOLOJİK İZLER VE ENDİŞELER
Taslaklarda yer alan sıcak hava tahliye sistemleri, binanın içinde yüksek işlem gücüne sahip bilgisayar sistemlerinin bulunacağına dair ipuçları veriyor. Uzmanlar, bu sistemlerin diplomatik casusluk operasyonlarında kullanılabileceğini belirtiyor.
İngiltere'nin ulusal güvenlik kurumları, projenin Çin'in küresel istihbarat ağını genişletme stratejisinin bir parçası olabileceğini değerlendiriyor. Özellikle Brexit sonrası dönemde, İngiltere'nin Çin ile ticari ilişkilerini güçlendirirken güvenlik dengesini koruması gerektiği tartışılıyor. Proje, Londra'nın tarihi ve modern finans bölgelerini birbirine bağlayan kritik altyapıya yakınlığı nedeniyle ekstra hassasiyet taşıyor.
DİPLOMATİK GERİLİM
Çin'in Londra'daki bu "süper elçilik" hamlesi, İngiltere-Çin ilişkilerinde yeni bir gerilim hattı oluşturdu. İngiliz hükümeti, proje taslaklarını incelemeye aldı ve ulusal güvenlik değerlendirmesi başlattı. Güvenlik uzmanları, binanın inşasının onaylanması halinde ek önlemler alınmasını tavsiye ediyor.
Çin tarafı ise projenin diplomatik faaliyetleri desteklemek amacıyla tasarlandığını savunuyor. Ancak basında yer alan iddialar, kamuoyunda casusluk korkusunu körüklüyor. İngiltere'de muhalefet partileri, hükümeti Çin'in yatırımlarını daha sıkı denetlemeye çağırıyor.