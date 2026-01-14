İngiltere'de casusluk krizi: 208 yeraltı odası var

İngiliz medyasında geniş yer bulan haberler, uzmanların "dinleme altyapısı" olarak nitelendirdiği bu yapıyı mercek altına aldı. Fiber optik kabloların genel olarak dinlenemez olduğu kabul edilse de, devlet destekli operasyonlarda kesinti yaratmadan müdahale edilebileceği biliniyor.