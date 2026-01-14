Cumhur İttifakı'nda gerginlik çıktığı iddiaları gündem oldu. MHP'lilerin "gölge bakan" gibi konuşarak AKP'de soru işaretleri yarattığı eleştirisi Cumhur İttifakı kulislerine yansıdı. Gazeteci Nuray Babacan bugünkü yazısında AKP'li bazı kurmayların, infaz yasası gibi kritik başlıklara ilgili MHP’li isimlerden duymaktan huzursuzluk duyduğunu belirtti.

AKP'lilerin MHP'lilerin henüz netleşmemiş ya da kamuoyuna açıklanmamış konularda açıklama yapmasının soru işaretlerine neden olduğunu belirttiğini aktaran "Bir süreden beri iktidar partisinin devlet yönetimindeki zafiyetine ilişkin örnekler yaşanıyor. Bazen alınan kararları ve yapılacak çalışmaları, Cumhur İttifakı’nın küçük ortağından duymak kimseyi şaşırtmıyor. Açılım süreci kararları, pandemi affı çalışmaları veya bir yasa düzenlemesi ilk kez MHP’den öğreniliyor" ifadelerini kullandı.

Bababacan'ın dikkat çeken yazısının devamı şöyle:

"Sanki MHP genel başkan yardımcıları gölge bakan gibiler. Tabii bunun AKP’de yansımaları oluyor. Doğal olarak bu bilginin kaynağı ve ilgilisini bulmak için iktidar partisinde yapılan yoklamalar, kimi zaman boşa çıkıyor. AKP’li kurmaylar birçok konuyu MHP’li kurmaylardan duymaktan pek memnun değil.

FETİ YILDIZ'IN VERDİĞİ RAKAMLAR İLGİLİ BÜROKRATLARI ŞAŞIRTMIŞ

Örneğin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın pandemi affından yararlanacaklara ilişkin verdiği rakamlar, ilgili bürokratları bile şaşırtmış. Onlara göre, aşamalı olarak yararlanacakların sayısı Yıldız’ın söylediği gibi 120 bin değil,100 bin civarında kalacak. Nedeni de pandemi affına getirilen sınırlamalar.

Sadece kapsam dışı tutulan suçlardan kaynaklanmıyor. Disiplin cezası almış mahkumlar, hangi suçu işlerlerse işlesinler, pandemi affından yararlanamıyor. Daha önceki aflarda kapsam dahilinde olan bu grubun yeni düzenlemeden de yararlanması için uğraşılmış ama sonuç alınamamış.

Şu an itibariyle 435 bin olan mahkum sayısı, 400 binin biraz altına düşmüş. Aşamalı olarak 335 bine kadar ineceği hesap ediliyor. Bu da ancak cezaevlerindeki ‘yoğunlaştırılmış kapasite’ denilen rakama ancak iniyor. Yani cezaevlerinin boşalması söz konusu olmadığı gibi, doluluk aynen devam ediyor. Tabii her gün yeni suç işleyerek cezaevine girenler bunun dışında.

Ayrıca küçük ortağın, yeni infaz düzenlemesinin içeriğiyle ilgili verdiği bilgilerin de bakanlıkta yapılanlarla örtüşmediği öne sürülüyor. Bu düzenlemenin çerçevesi belli. Açılım süreciyle direkt ilişkilendirilebilecek herhangi bir düzenleme yok. İnfaz uygulamasına yeni aşamalar ve net tanımlar getiriliyor. PKK’lıları kapsayacak özel hükümler içermediği gibi süreç içerisinde istenirse dahil edilebilecek."