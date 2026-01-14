Hangi ülkeler daha narsist? Küresel araştırmadan çıkan sonuçlar şaşırttı

Asıl çarpıcı bulgu yaş faktöründe. Genç bireylerin yaşlılara göre daha narsisistik olduğu gözlemleniyor. Araştırmanın yazarlarından Doç. Dr. William Chopik, bu durumu hayat tecrübesinin dönüştürücü etkisiyle açıklıyor. Chopik’e göre gençler, evrensel olarak kendilerini merkeze koymaya ve yeteneklerini abartmaya daha yatkın. Zaman içinde yaşanan deneyimler ise bireyi daha gerçekçi ve mütevazı bir noktaya taşıyor.

Sonuç olarak narsisizm, yalnızca kültürel sınırlarla açıklanabilecek bir olgu değil; insanın biyolojik, sosyal ve psikolojik gelişiminin doğal bir parçası. Bireysel ya da toplumcu fark etmeksizin, narsisizm insan doğasının evrensel bir yansıması olarak varlığını sürdürüyor ve yaşam deneyimleriyle birlikte şekil değiştiriyor.