MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

İran’da para birimi riyalin rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından, başkent Tahran’daki tarihî Kapalıçarşı esnafının 28 Aralık 2025 tarihinde başlattığı protestolar, 16. gününde kitleleşerek ülke geneline yayılmıştır.

Bu anlatılanlar, madalyonun yalnızca bir yüzüdür. Diğer yüzü ise İran’a yönelik organize ve çok aktörlü istihbarat faaliyetleri; emperyalist provokasyonlar, kumpaslar ve tertiplerdir. Mühim olan, dikkatle tefrik ve tefsil edilmesi gereken husus da işte bu yüzdür. İran’daki şiddet olaylarında çok sayıda kişi hayatını kaybetmiştir.

İran'ın huzursuzluğu Türkiye'yi tehdit etmektedir. İran'a neşter vuran, İran'ı felç etmek için örtülü operasyon yapanların hüviyetleri bellidir. Tehdit son derece tanıdıktır. Gezi parkı olayındaki benzerlikler üzerinde dikkat çekmek gerekir.

DEM AÇIKLAMASINA SERT ÇIKIŞ

SDG/YPG yanlış üstüne yanlış yapmıştır. PKK'nın varlığı feshedilmiş, silahlar bırakılmıştır. SDG/YPG'de aynısını yapmalıdır. SDG/YPG silah bırakmalıdır.

Mazlum Abdi, PKK'nın kurucu önderine saygısızdır.

Kürt kardeşlerimizin kanı bizim kanımızdır.

DEM Parti yetkililerinin, "Türkiye'yi uyarıyoruz" ile başlayan açıklamaları SDG/YPG'yi koruma amaçlıdır ve üzücüdür.

Terörsüz Türkiye'nin adım adım gerçekleştiği bir süreçte her türlü fedakarlık yapılırken birden bire Halep gerekçesiyle sokaklara dökülmek sivri dile saplanıp kalmak, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar meseleyi bağlamından koparıp istismar etmek hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır.

Muhattap bellidir, PKK'nın kurucu önderidir.

SDG/YPG'nin muhattabı Suriye Cumhuriyeti'dir.

İmralı'nın çağrısı yerine getirilmelidir.