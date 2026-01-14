İzmir’in Çiğli ilçesinde, İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi Eş Başkanı Avukat Ali Aydın, sabah saatlerinde yürüyüş yaptığı sırada saldırıya uğradı. Aydın, başına aldığı darbeler sonucunda hayatını kaybetti ve cansız bedeni yürüyüş güzergahında bulundu.

ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Aydın’ın cenazesi, incelemelerin yapılabilmesi için Buca Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

"BAŞINA TAŞLA VURMUŞLAR"

Halk TV Ege Temsilcisi Mustafa Akbaş, "İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz anlattı. Çünkü Ali Aydın, İzmir Barosu'yla da birlikte çok yakın çalışan komisyonlarda da çalışan bir avukat kendisi. İzmir İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı Ali Aydın. 2 çocuk babası, 60 yaşlarında. Sabah saat 04.30 05.00 gibi yürüyüşe çıkıyor evinden. Kendisinden daha sonra haber alınamıyor. İlk belirlemelere göre başının taşla ezildiği belirtiliyor. Şu an savcılığın incelemesinin sürdüğü belirtildi" dedi.

1 GÖZALTI

Edinilen bilgiye göre 1996 doğumlu M.D.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan ilk ifadede suçu işlediğini kabul ettiği aktarıldı. Şüphelinin olayın uyuşturucu/uyarıcı madde etkisi altında gerçekleştiğini beyan ettiği bildirildi.

İHD'DEN AÇIKLAMA

İnsan Hakları Derneği, Aydın'ın öldürülmesinin ardından açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:

"Çok üzgünüz...Geçmiş dönemlerde İHD İzmir Şubesi Eş Başkanlığı ve İHD Bölge Temsilciliği yapan arkadaşımız Avukat Ali Aydın bugün uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir. Olay İHD üyesi avukat arkadaşlarımız ve İzmir Barosu tarafından takip edilmektedir. Olaya dair detaylar netleştirildikten sonra, gerekli bilgiler soruşturma gizliliği ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ailesine, yakınlarına ve insan hakları savunucularına başsağlığı diliyoruz"