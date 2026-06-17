Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon’un Vakfıbekir ilçesinde AK Parti tarafından düzenlenen “Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor” programında mikrofonlara yansıyan bir diyalog, siyasi tartışmayı beraberinde getirdi.

‘2 METREKÜP BETON DAĞITACAĞIM DESEN SIRAYA GİRERLERDİ’

Program sırasında mikrofon açık unutuldu. AK Parti Vakfıbekir Belediye Başkanı Fuat Koçal’ın, AK Parti Vakfıbekir İlçe Başkanı Ahmet Uzun’a yönelik “Muhtarları davet ettin mi? Bir kısmı geldi bir kısmı gelmedi” sorusu üzerine Ahmet Uzun’un “2 metreküp beton dağıtacağım desen sıraya girerlerdi” ifadelerini kullandığı, Başkan Koçal’ın da “Hepsi gelirdi değil mi?” diye karşılık verdiği anlar kameralara yansıdı.

'BU CÜMLE BİR GAF DEĞİL, AKP İKTİDARININ VATANDAŞA BAKIŞININ ÇIPLAK HÂLİDİR'

Deva Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, AK Partili başkanların muhtarları küçümsediği diyaloğa çok sert tepki gösterdi.

Şahin, “Siz böylesiniz işte. Milleti önce yoksullaştırır, sonra ihtiyacını küçümsersiniz! Muhtarı önce hizmete muhtaç bırakırsınız, sonra “2 metreküp beton dağıtsam sıraya girerlerdi” diye arkasından konuşursunuz. Bu cümle bir gaf değil, AKP iktidarının vatandaşa bakışının çıplak hâlidir” sözlerini sarf etti.

'SİZ BÖYLESİNİZ İŞTE, MİLLETİ ÖNCE YOKSULLAŞTIRIR SONRA İHTİYACINI KÜÇÜMSERSİNİZ'

Şahin, paylaşımının tamamında şunları söyledi,

“Siz böylesiniz işte. Milleti önce yoksullaştırır, sonra ihtiyacını küçümsersiniz!

Muhtarı önce hizmete muhtaç bırakırsınız, sonra “2 metreküp beton dağıtsam sıraya girerlerdi” diye arkasından konuşursunuz.

Bu cümle bir gaf değil, AKP iktidarının vatandaşa bakışının çıplak hâlidir.

Kamu hizmetini hak değil, sadakat karşılığı dağıtılacak bir bahşiş gibi gören akıl tam da budur.

O beton sizin cebinizden çıkmıyor. O yol, o su, o hizmet, milletin vergisiyle yapılıyor. Muhtar da kimsenin kapısında bekleyen biri değil, mahallesinin seçilmiş temsilcisidir.

Vatandaşı küçümseyerek siyaset yaptınız. Yoksulluğu yöneterek iktidar kurdunuz. Hizmeti lütuf gibi pazarlayarak milleti kendinize mecbur sanıyorsunuz. Ama yanılıyorsunuz.

Bu millet sizin açık kalan mikrofonlarınıza da kapalı kapılar ardındaki kibirinize de mahkûm değildir.

Önce muhtarlardan, sonra Trabzon’dan özür dileyin.”

‘AKP’Lİ BAŞKANLAR HALKIN İRADESİNİ HEDEF ALMAKTADIR’

Söz konusu diyalog sonrası CHP Vakfıkebir Başkanı Olcay Bahadır, yazılı bir açıklama paylaşarak, kullanılan ifadelerin muhtarları hedef aldığını savundu. Bahadır açıklamasında, muhtarların mahallelerin seçilmiş temsilcileri olduğunu vurgulayarak, muhtarlarımızı beton, hizmet veya çıkar üzerinden değerlendiren anlayış halkın iradesini hedef almaktadır” ifadelerine yer verdi.

Bahadır, belediye hizmetlerinin hiçbir siyasi görüşe veya kişiye ait olmadığını belirterek, kamu kaynaklarının ihtiyaç doğrultusunda kullanılması gerektiğini söyledi. Açıklamada, muhtarların küçük düşürüldüğü iddia edilerek, sözlerin sahiplerinden kamuoyu önünde özür beklendiği ifade edildi.

‘KİMİN PARASINI, KİME LÜTUF GİBİ SUNUYORSUNUZ?’

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,

"Muhtarlarımız; vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gören, mahallesinin sorunlarını, taleplerini ve ihtiyaçlarını en yakından bilen seçilmiş temsilcilerdir. Bu makamı küçümseyen, muhtarlarımızı beton, hizmet ya da çıkar üzerinden değerlendiren her anlayış, aslında doğrudan halkın iradesini hedef almaktadır. Buradan açıkça soruyoruz: Kimin parasını, kime lütuf gibi sunuyorsunuz? Belediyenin imkânları bir siyasi partinin ya da kişilerin değil, Vakfıkebir halkınındır.

Muhtarlarımız da bu halkın oylarıyla seçilmiş temsilcileridir. Mahallelerine hizmet isteyen muhtarlarımızı bu şekilde itham etmek, onları küçük düşürücü ifadelerle anmak büyük bir saygısızlıktır. Hizmet, kimseye lütuf değildir. Kamu kaynakları kişisel ya da siyasi hesaplarla değil, halkın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmalıdır.

Vakfıkebir'in mahallelerine hizmet bekleyen, vatandaşının derdini dile getiren muhtarlarımızın yanındayız. Bu sözlerin muhatapları, kamuoyu önünde muhtarlarımızdan ve Vakfıkebir halkından özür dilemelidir.

Muhtarlarımızın emeğini, temsil görevini ve halk nezdindeki değerini itibarsızlaştırmaya çalışan bu anlayışı şiddetle kınıyoruz."