İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da çarşamba gününe kadar yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor." denildi.

Gün içerisinde sıcaklıkların 10-14 dereceler aralığında seyredeceğini bildirilen açıklama "Gece ve sabah erken saatlerde 6 derece civarı ve altına kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği tahmin ediliyor" denildi.

İşte AKOM'un haftalık hava tahmin raporu:

16 Mart Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu

17 Mart Salı: Parçalı ve çok bulutlu

18 Mart Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu

19 Mart Perşembe: Yağışlı

20 Mart Cuma: Yağışlı

21 Mart Cumartesi: Çok bulutlu, yerel yağışlı