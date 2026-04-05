İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 5 Nisan Pazar tarihli raporuyla kentte yaklaşan soğuk hava dalgasına dikkat çekti. Rapora göre, yeni haftaya güneşli bir başlangıç yapılacak olsa da bahar havası hızla yerini dondurucu soğuklara bırakacak.

HAFTA BOYUNCA DEĞİŞKEN HAVA

AKOM’un paylaştığı “Dikkat” notunda, hafta boyunca aralıklarla hafif yağmur geçişleri olacağı, asıl tehlikenin hafta sonuna doğru hissedileceği belirtildi. Sıcaklıkların Cuma gününden itibaren 5-6°C birden düşerek mevsim normallerinin oldukça altına inmesi bekleniyor.

TERMOMETRELER DÜŞECEK

Pazartesi günü 17°C ve açık gökyüzüyle geçecek İstanbul’da, Cuma günü sıcaklıklar en fazla 8°C’yi görebilecek. Cumartesi ise termometreler 7°C’ye kadar gerileyecek ve şehir 5-15 kg arası sağanak yağmurla teslim alınacak.

VATANDAŞLARA UYARI

AKOM, soğuk hava ve yağışların özellikle hafta sonu etkili olacağını vurgularken, İstanbulluları gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı. Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerinin özellikle çocuk, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan kişiler için risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.