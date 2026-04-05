Yeniçağ Gazetesi
06 Nisan 2026 Pazartesi
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde yağış ve çığ alarmı

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak. Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak beklenirken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar görülecek. Doğu bölgelerde ise çığ ve kar erimesi riskine karşı uyarı yapıldı.

Tuğçenur Acar Derleyen: Tuğçenur Acar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Ege, Akdeniz,, İç Anadolu, Karadeniz (Zonguldak hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Balıkesir’in doğusu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ege kıyıları ve Trakya'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA
Çok bulutlu, Sakarya, Balıkesir’in doğusu, Bursa ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C
Çok bulutlu

EDİRNE °C, 19°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Çok bulutlu

EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Zonguldak hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Ege yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu sabah 1,5 ila 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı lokal yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Kaynak: Haber Merkezi
