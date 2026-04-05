Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Ege, Akdeniz,, İç Anadolu, Karadeniz (Zonguldak hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Balıkesir’in doğusu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde yağış ve çığ alarmı
Derleyen: Tuğçenur Acar
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ege kıyıları ve Trakya'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Çok bulutlu, Sakarya, Balıkesir’in doğusu, Bursa ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Çok bulutlu
EDİRNE °C, 19°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Çok bulutlu
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Zonguldak hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Ege yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu sabah 1,5 ila 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı lokal yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.