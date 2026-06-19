Kaynak: Haber Merkezi

Saldırı sonrası daha önce “@AkmIstanbul” kullanıcı adıyla faaliyet gösteren hesabın ismi “@Firelight_US” olarak güncellendi. Hesabın profil fotoğrafı ve biyografi bölümü de İngilizce hazırlanmış bir DeFi projesinin tanıtım içerikleriyle değiştirildi.

Hesabın büyük ölçüde dönüştürülmesine rağmen profil kategorisinde yer alan “Kültür Merkezi” ibaresinin hâlâ görünür olması dikkat çekti.

Öte yandan hesabın doğrulanmış takipçi kitlesinde önemli bir değişiklik yaşanmadı. Durumun farkında olmayan çok sayıda kullanıcı hesabı takip etmeyi sürdürürken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve çeşitli onaylı hesapların da söz konusu profili takip etmeye devam ettiği görüldü.

Yaşanan siber saldırıyla ilgili olarak şu ana kadar ne Atatürk Kültür Merkezi'nden ne de Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapıldı.