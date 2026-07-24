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Kaynak: AA

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un genel müdürü Aleksey Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesindeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya gelen Likhachev, sahada yürütülen inşaat ve test öncesi süreçlerin planlandığı şekilde ilerlediğini ifade etti.

Devreye alma aşamasına girmek için yalnızca sayılı ay kaldığının altını çizen Likhachev, Türk makamlarıyla koordineli bir şekilde imalat ve montaj süreçlerini ivmelendirmek adına tüm imkânların seferber edildiğini belirtti.

Projenin ciddi dış baskılarla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Rosatom Genel Müdürü; yabancı bankaların tutumu, Avrupalı ekipman üreticilerinin tedarik süreçlerini aksatması ve bazı Batılı devlet kurumlarının doğrudan müdahalelerinin bütçe ile iş takvimi üzerinde olumsuz yansımaları olduğunu aktardı.

Mevcut risklerin minimize edilmesi ve projenin ekonomik sürdürülebilirliğinin korunması gerektiğini vurgulayan Likhachev, Türkiye’nin nükleer enerji alanını ve Akkuyu NGS projesini güçlendirmek amacıyla önemli hukuki adımları devreye soktuğunu kaydetti.