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Kaynak: Haber Merkezi

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda 17 Haziran’da oylanması beklenen Türkiye raporu taslağının hazırlanmasında rol oynayan Slovenyalı Parlamenter Vladimir Prebilic, AB'deki varlıklarının dondurulması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prebilic ayrıca Türkiye'de AKP iktidarının politikaları devam ettiği sürece de vize muafiyeti verilmeyeceğini AB'nin yaptırımda bulunacağını iddia etti.

İddialar üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek, Türkiye'deki yargı süreçleri üzerinden siyasi kampanya yürütülmesini ve Türk yargısına yönelik eleştirileri reddederek, yargının bağımsız şekilde anayasa ve kanunlar çerçevesinde karar verdiğini belirtti. Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun bazı çevrelerce desteklenen siyasi yaklaşımlarının Türkiye'nin egemenlik haklarını hedef aldığını savunarak, terör, organize suç ve yolsuzlukla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

"TÜRKİYE BAĞIMSIZ VE EGEMEN BİR ÜLKEDİR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyeti, demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı, köklü devlet geleneğine sahip, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Türk yargısı, kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir.

Türkiye’de devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak, henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek; Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak, ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur.

"AP'NİN GÜVENİLİRLİĞİ ZEDELENMEKTE"

Avrupa Parlamentosu’nun bazı çevrelerince körüklenen bu siyasi içerikli yaklaşım, bu kişilerin temsil ettiği kurumların güvenilirliğini zedelemektedir. Bizim için asıl olan, Aziz Milletimizin vicdanı ve bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarıdır.

Avrupa Parlamentosu raporları ise tavsiye niteliğinde siyasi metinlerdir. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır.

"KENDİ KARİYERİNE BAKMASI YERİNDE OLACAKTIR"

Belediyecilik döneminden seçim kampanya süreçlerine kadar farklı başlıklarda tartışma konusu olmuş bir Avrupa Parlementosu üyesinin, kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, etik ve hesap verebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır.

Türkiye; terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu mücadele ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz.

Hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz.