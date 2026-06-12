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Kaynak: AA

Fransa’da gerçekleştirilen "İki Devletli Çözüm, Barış ve Bölgesel Güvenlik İçin Paris Çağrısı Forumu" kapsamında bir konuşma yapan Kallas, bölgedeki kalıcı huzur için sivil toplumun oynadığı rolün kritik önem taşıdığını belirtti. Gazze'deki duruma değinen Kallas, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İki devletli çözüm, Orta Doğu'ya kalıcı barış ve istikrar getirilmesi için uygulanabilir tek yol olmaya devam etmektedir. Ateşkesin sağlanmasına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararının kabul edilmesine rağmen durum hala kırılgandır. Bu çözüm, hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin güvenlik, onur ve barış içinde yaşayabilmelerinin tek yoludur."

"HAMAS SİLAHSIZLANMALI, İSRAİL GERİ ÇEKİLMELİ"

Kapsamlı bir barış planının devreye sokulması gerektiğini ifade eden Yüksek Temsilcisi Kallas; Hamas'ın silahsızlanması, İsrail'in ise askeri güçlerini bölgeden geri çekerek sınır kapılarını tamamen açması gerektiğini kaydetti. Gazze'deki insani krize de dikkat çeken Kallas, "İnsani yardım Gazze'ye herhangi bir engelle karşılaşmadan ulaştırılmalı ve bölgede yeniden toparlanma çalışmaları süratle başlamalıdır" çağrısında bulundu.

BATI ŞERİA’DAKİ YASA DIŞI YERLEŞİMLERE TEPKİ

Konuşmasında işgal altındaki Batı Şeria’da tırmanan gerilime de geniş yer ayıran Kallas, bölgedeki gelişmelerin endişe verici boyutlara ulaştığını aktardı. Yasa dışı İsrail yerleşimlerinin benzeri görülmemiş bir hızla genişlediğine dikkat çeken Kallas, yerleşimcilerin uyguladığı şiddet eylemlerinin yeterli düzeyde hesap verebilirlik olmaksızın artmaya devam ettiği uyarısında bulundu.