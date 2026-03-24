Yeni Volkswagen T-Roc Türkiye'de... Otomobil tutkunlarının beklediği müjde geldi

Yeni Volkswagen T-Roc Türkiye'de satışa çıktı. İşte tüm özellikleri ve lansmana özel fiyatıyla yeni T-Roc hakkında merak edilenler...Derleyen: Sinan Başhan
DonanımHaber'de yer alan habere göre, Yeni T-Roc, Türkiye’de 3 farklı donanım seviyesi ve hafif hibrit (eTSI) motor seçeneğiyle satışa sunuldu.
Teknoloji harikası araç, Volkswagen’in en gelişmiş motor teknolojilerinden biri olan 48V hafif hibrit (eTSI) sistemine sahip 1.5 litrelik turboşarjlı 150 PS güç seçeneğiyle sunuluyor.
Ayrıca T-Roc’ta ilk kez kullanılan 1.5 eTSI motor, yüksek verimlilik sağlayan gelişmiş hafif hibrit sistemlerle donatıldı.
Rejeneratif fren teknolojisi sayesinde, frenleme sırasında açığa çıkan kinetik enerji elektrik enerjisine dönüştürülerek kompakt bir lityum-iyon bataryada depolanıyor.
Yeni T-Roc, önceki nesline kıyasla 12,2 cm daha uzun gövdesi ve 2,8 cm artan aks mesafesiyle çok daha geniş bir iç hacim ve diz mesafesi sunuyor.
Fiyatı lansmana özel 2.395.000 TL'den başlıyor.