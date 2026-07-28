Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetler bürosunda zamanaşımına uğramamış yaklaşık 680 dosyanın incelendiğini, bugüne kadar 28 dosyanın aydınlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, Uğur Mumcu suikastı dosyasının da yeniden açıldığını söyledi. Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen Uğur Mumcu suikastı açıklaması kamuoyunda heyecan yarattı. Peki, cinayeti aydınlatacak kritik noktalar ne? Aslında, Akın Gürlek Adalet Bakanlığı koltuğuna oturduğunda ilk ziyaret eden isimlerden birinin bu suikastla ilgili çok şey bildiği gündeme gelmişti. Ancak bu kişi iddiayı reddetmişti. Peki, kim bu kişi?



Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetler bürosunun çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek zamanaşımına uğramamış 680 civarında dosyanın incelendiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, 28 faili meçhulün aydınlatıldığını, Uğur Mumcu, Çetin Emeç ve Bahriye Üçok dosyalarının da masada olduğunu söyledi.

Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen Uğur Mumcu suikastı açıklaması kamuoyunda heyecan yarattı.

Peki, Uğur Mumcu suikastının aydınlatılması için hangi ipucuyla başlamak gerek?

UĞUR MUMCU SUİKASTI

Yolsuzluk ve terör dosyalarının üzerine gidip araştıran, Türkiye’de bir dönem ezber bozan Gazeteci –Yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde arabasına konulan bombanın patlaması nedeniyle suikast sonucu öldü.

EŞİ GÜLDAL MUMCU’NUN HAFIZALARDAKİ SÖZLERİ

Uğur Mumcu suikastı toplumda büyük bir travma yaratırken karanlık odakların bir bir ortaya çıkarılması beklenirken yıllar hayal kırıklıklarını ördü.

Kuşkusuz, bu karanlık suikasttaki hafızalara kazınan o sözleri Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu ilk kez açıklamıştı.

UM: AG Araştımacı Gazetecilik Vakfı tarafından çıkarılan ‘İçimden geçen zaman’ adlı kitapta, Güldal Mumcu, eşi Uğur Mumcu’nun katledilmesi ardından yaşadıklarını yazmıştı.

Döneme dair en çok akılda kalan sözler ise dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’a aitti.

Güldal Mumcu’nun evinde geçen görüşmede yaşanan diyalog, kitapta şöyle yer almıştı:

Güldal Mumcu: “Karşımıza sürekli engeller çıkarılıyor. Bir duvar örülüyor sanki.”

Mehmet Ağar: “Evet Güldal bir duvar örülüyor.”

Güldal Mumcu: “O zaman bir tuğla çekin duvar yıkılsın.”

Mehmet Ağar: “Çekemem.“

Güldal Mumcu: “Tuğlayı çekin kenara çekilin.“

Mehmet Ağar: “Yapamam, onu da yapamam."

Güldal Mumcu: “Soruşturma için yeni bir ekip kurulmasını sağlayabilirsiniz belki.”

Mehmet Ağar: “Kusura bakma Güldal yapamam.”

MEHMET AĞAR YALANLADI

Mehmet Ağar ise, bu konuşmayı reddetmişti.

Meclis 15 Temmuz Araştırma Komisyonu’nda verdiği ifadede Ağar, “Yok böyle bir şey. Söylene söylene doğru gibi oldu. Ben böyle bir şey demedim. Mumcu'nun katilini yakalamaktan daha fazla şan, şeref kazandıracak ne olabilir?” diye konuşmuştu.

GÜLDAL MUMCU’NUN ŞAHİDİ

Güldal Mumcu ise Ağar'ın ‘Tuğla’ sözünü söylediği konusunda ısrarcı… Mumcu bu konuda yaptığı açıklamada şöyle demişti: “Avukat Sayın Emin Değer'in de bulunduğu bir gün, bizim eve gelen Mehmet Ağar, cinayetin karmaşıklığını anlatmak için, ‘Öyle bir iş ki, bir duvar gibi… Bir tuğla çekersek duvar yıkılır' dedi. Ben de kendisine çekin o zaman cevabını verdim. ‘Çekemem, yapamam' dedi. O zaman, çekerler, altında kalırsınız dediğimde de yüzünde ‘Bunu yapmaya kimsenin gücü yetmez' der gibi bir ifade belirmişti. Tuğlayı o günlerde kendisi çekebilmeliydi.''

AKIN GÜRLEK’İ İLK ZİYARET EDEN İSİM

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Uğur Mumcu suikastı dosyasının aydınlatılması için raftan indirildiğini duyurması gözleri Mehmet Ağar’a çevirdi.

Mehmet Ağar, Akın Gürlek Adalet Bakanlığı koltuğuna oturduğunda ilk ziyaret eden isimlerden biriydi.

İlk ziyaret eden kişi eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dı. Aynı hafta Mehmet Ağar’ın açıklamasına göre hem İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi hem de Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Akın Gürlek’i ziyaret etmişti.

Belki yıllar sonra Akın Gürlek, dosyanın karanlık yönleri için Mehmet Ağar’ın ifadesine başvurur.

Elbette Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu ile birlikte…