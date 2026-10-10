Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Maden suyu içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar açıkladı

Maden suyu içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar açıkladı

Sofralarda ve özellikle ağır yemeklerin ardından sıkça tercih edilen maden suyuyla ilgili uzmanlardan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Yaygın olarak doğru bilinen bazı bilgilerin gerçeği tam olarak yansıtmadığı belirtilirken, tüketim ve ürün seçiminin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Maden suyu içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar açıkladı - Resim: 1

Günlük hayatta sık tüketilen maden suyu, içerdiği doğal mineraller nedeniyle birçok kişinin tercih ettiği içecekler arasında bulunuyor. Yeraltı kaynaklarından doğal mineral ve gaz içeriğiyle çıkan maden suları hakkında toplumda doğru bilinen bazı yanlışlar da bulunuyor.

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Maden suyu içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar açıkladı - Resim: 2

Uzman değerlendirmelerinde maden suyunun magnezyum içeriğinden sindirime, böbrek sağlığından doğru ürün seçimine kadar birçok noktaya dikkat çekildi.

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Maden suyu içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar açıkladı - Resim: 3

MAGNEZYUM İÇİN TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Maden suyunun yüksek miktarda magnezyum içerdiğine yönelik yaygın inanışın aksine, bir şişede ortalama 10 ila 20 miligram magnezyum bulunuyor. Vücuttaki emilimle birlikte bu miktarın yaklaşık 5 miligrama kadar gerilediği belirtiliyor.

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Maden suyu içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar açıkladı - Resim: 4

Yetişkin bir kişinin günlük magnezyum ihtiyacı ise ortalama 300-400 miligram seviyesinde. Bu nedenle bir şişe maden suyu günlük ihtiyacın yalnızca küçük bir bölümünü karşılıyor.

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Maden suyu içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar açıkladı - Resim: 5

Örneğin bir avuç kabak çekirdeğinden alınabilecek yaklaşık 150 miligram magnezyuma ulaşmak için ortalama 15 şişe maden suyu tüketmek gerekiyor.

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Maden suyu içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar açıkladı - Resim: 6

YEMEKTEN SONRA NEDEN RAHATLATIYOR?

Özellikle ağır yemeklerin ardından maden suyu içildiğinde hissedilen rahatlamanın arkasında bikarbonat ve karbondioksit bulunuyor.

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Maden suyu içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar açıkladı - Resim: 7

Bikarbonat mide asidini tamponlayarak rahatsızlığın hafiflemesine yardımcı olurken, karbondioksit ise mide ve bağırsak hareketlerini uyararak hazımsızlık ve kabızlık şikayetlerinin azalmasına katkı sağlıyor.

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Maden suyu içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar açıkladı - Resim: 8

BÖBREK TAŞI KONUSUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Maden suyunun böbrek taşına yol açabileceği yönündeki endişeler de uzman değerlendirmelerinde ele alındı. Araştırmalara göre günde 1-2 şişe tüketimin kalsiyum oksalat taşı oluşumuna neden olmadığı belirtiliyor.

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Maden suyu içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar açıkladı - Resim: 9

Bu yöndeki riskin ancak günlük 20-30 şişe gibi olağan dışı tüketim miktarlarında gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

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Maden suyu içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar açıkladı - Resim: 10

MADEN SUYU İÇENLERİN ASIL DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTA

Uzmanlara göre maden suyu tercih ederken özellikle sodyum oranına dikkat edilmesi gerekiyor.

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Maden suyu içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar açıkladı - Resim: 11

Vücutta ödem ve aşırı sodyum yüklenmesini önlemek için düşük sodyum içeren ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor.

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Maden suyu içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar açıkladı - Resim: 12

Ayrıca renklendirici ve tatlandırıcı içermeyen doğal ürünlerin seçilmesi gerektiği belirtiliyor. İşlenmiş suya az miktarda mineral eklenerek hazırlanan "mineralli sular" ile doğal maden sularının aynı olmadığına da dikkat çekiliyor.

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Maden suyu içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar açıkladı - Resim: 13

Maden suyunun ferahlatıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı bir içecek olduğu belirtilirken, tüketimde miktara ve seçilen ürünün içeriğine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

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