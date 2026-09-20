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Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından Ulusal Yargı Ağı Projesi'nde (UYAP) gerçekleştirilen yeni güncellemeye ilişkin açıklamada bulundu.

Gürlek, UYAP'ın teknolojik altyapısını günün ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, yeni uygulamalarla işlemlerin dijital ortamda daha kolay takip edilebileceğini ifade etti.

YARGI VE İCRA İŞLEMLERİNDE YENİLİKLER

Yeni güncellemeyle daha önce gerçek kişiler için sunulan banka sorgulama imkanı tüzel kişileri de kapsayacak şekilde genişletildi. İcra Ceza Mahkemelerinde resen e-Duruşma yapılabilmesine imkan sağlayan düzenleme de hayata geçirildi.

Hissedarlar arasındaki açık artırmalarda yalnızca hak sahibi hissedarların ihaleye katılmasını sağlayacak kontroller devreye alınırken, nafaka tutarının değiştiği dosyalarda eski ve yeni tutarların ilgili dönemlere göre hesaplanabilmesi için sistem güncellendi.

“DİJİTAL ALTYAPIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Gürlek, yeni güncellemeyle vatandaşların başvuru ve sorgulama işlemlerinin daha hızlı ve pratik hale getirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde “Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma” hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden Gürlek, erişilebilir, öngörülebilir ve güven veren bir yargı sistemi için dijital altyapıyı güçlendirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.