Kaynak: DHA

Kağıthane Sadabad mevkisinde dere kenarında köprü ayağına takılmış cesedi görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen erkeğin cansız bedeniyle ilgili polis çalışma başlattı.

İstanbul’da etkili olan yağışlarda şimdiye kadar Fatih ve Ayazağa ilçelerinde 2 kişi hayatını kaybetmişti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, Kağıthane ilçesindeki dere kenarında, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükselmiş olup, kayıp şahıs sayısı an itibariyle 4’tür.