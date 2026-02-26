Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2 No'lu Barosu’nun ATO Congresium’da düzenlediği iftar programına katıldı ve burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Gürlek, savcının iddianameyi, hakimin kararı ve avukatın savunmayı temsil ettiğini belirterek, bu üç unsurdan birinin zayıf olması halinde adaletin eksik kalacağını vurguladı.

Avukatlığın yargının temel yapı taşlarından biri olduğunu hatırlatan Gürlek, Avukatlık Kanunu’nun avukatı yargının kurucu unsuru olarak tanımladığını, Türk Ceza Kanunu’nun ise avukatları yargı görevini yerine getiren kişiler arasında saydığını belirtti ve avukatların hukuk devletinin teminatı olduğunu söyledi.

Gürlek, arabuluculuk ve uzlaşma gibi uygulamalarda avukatların rolünün çok önemli olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Son yıllarda avukatlık mesleğini güçlendirmek amacıyla önemli adımlar attık. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavını getirdik, hukuk fakültelerinde kaliteyi artıracak düzenlemeler yaptık. E-duruşma sistemini hayata geçirerek avukatların yargılamalara bulundukları yerden katılmasını sağladık. UYAP entegrasyonunu genişlettik, celse uygulamasını devreye aldık, bazı avukatlık hizmetlerindeki KDV oranını düşürdük. Yeni başlayan avukatlar için baro keseneği muafiyeti ve finansman desteği sağladık. Adli yardım gelirlerini artırdık. Tüm bu düzenlemeler, savunmanın sesine kulak verilerek hayata geçirilmiştir."

"SAVUNMANIN GÜÇLENMESİ, YARGININ GÜÇLENMESİDİR"

Gürlek, avukatlık mesleğinin güçlenmesinin yalnızca tek tek adımlarla değil, bütüncül bir yaklaşım ile mümkün olacağını belirtti. Bu doğrultuda Avukatlık Kanunu’nu daha kapsamlı şekilde ele almak için çalışmaların başladığını söyledi:

"Yargı Reformu Stratejisi kapsamında savunmanın güçlendirilmesi temel hedeflerimizden biridir. Önümüzdeki dönemde Avukatlık Kanunu’nu güncelleyerek, avukatların birlik ve belge temin yetkilerini genişletecek, stajyer avukatlara destek sağlayacak düzenlemeler yapacağız. Amacımız, avukatların mesleklerini güvenle, saygınlıkla ve etkin şekilde icra edebileceği bir ortam hazırlamaktır. Savunmanın güçlenmesi yargının güçlenmesidir; yargının güçlenmesi ise adaletin güçlenmesidir. Adalet, hakimin kararı, savcının iddiası ve avukatın savunmasıyla bir bütün olarak tecelli eder. Bu vesileyle adaletin sağlanması için emek veren tüm avukatlarımıza teşekkür ediyor, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum."