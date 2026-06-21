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Soruşturma kapsamında yürütülen titiz çalışmalar sonucunda olayın perde arkası aydınlatılmaya başlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen saha çalışmaları, dijital veri incelemeleri, kamera kayıtları ve tanık ifadeleri detaylı şekilde değerlendirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan ekipler, kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım’ın cenazesine ulaşabilmek için dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam ettiğini belirtti.

“ACI BİR HABER ALDIK”

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Malatya’da 19 Mart’tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, olayın aydınlatılması için görev alan tüm ekiplerin koordinasyon içinde çalıştığı vurgulanarak, sürecin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kamuoyunda büyük üzüntüye neden olan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.