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Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda adalet hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik yeni bir adım attıklarını açıkladı.

Bakan Gürlek, vatandaşların adalet hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi ve yargı hizmetlerinin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığının kurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, yeni daire başkanlığının aynı zamanda vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırması hedeflenen Alo Adalet Hattı projesinin hazırlık süreçlerinde de önemli görev üstleneceği ifade edildi.

ADLİYELERİN PERFORMANSI TAKİP EDİLECEK

Yeni kurulan birimin adliyelerin işleyişini güçlendirmesi, performans ve verimliliği veri temelli yöntemlerle takip etmesi, personelin motivasyonunu artırması ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini yükseltmesi hedefleniyor.

Bakan Gürlek, adalet hizmetlerinin daha güçlü, daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak" hedefi doğrultusunda adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Gürlek, yeni daire başkanlığının adalet teşkilatına ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.