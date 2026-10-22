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Kaynak: Haber Merkezi

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda İzmir, Mersin ve Osmaniye’de 10 ila 21 yıl öncesine uzanan üç faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Olayların detaylarına dair Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabı üzerinden açıklama paylaştı.

İZMİR’DE 21 YILLIK SIR

Menemen'de 2005'ten bu yana kayıp olan Muharreme Oral'ın, aile bireylerince öldürülüp bir kuyuya atıldığına dair gizli tanık ifadeleri ve iletişim kayıtları üzerine 19 Ekim'de operasyon düzenlendi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, kayıp cesede ulaşmak için yeraltı görüntüleme cihazlarıyla başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

MERSİN’DE 10 YILLIK DOSYAYA 7 GÖZALTI

9 Ekim 2016'da kaçırılan Furkan Coşkun cinayetinde, tanık ve şüpheliler arasındaki iletişim kayıtları yeniden incelendi. Tespit edilen yeni bağlantılar ışığında 20 Ekim'de 7 kişi gözaltına alındı; 2 şüphelinin ise halihazırda cezaevinde olduğu belirlendi.

OSMANİYE’DE İTİRAF İLE CİNAYET AYDINLANDI

2016'da kaybolan Mehmet Çabuk’un akıbeti, cezaevindeki bir şüphelinin cinayet itirafıyla ortaya çıktı. Şüphelinin yer göstermesi üzerine bir evin bahçesinde yapılan kazıda, beton zeminin 4 metre altında kemik parçalarına ulaşıldı. Kalıntılar incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gürlek operasyonlara dair "Yeni delillerin, teknik incelemelerin ve yıllar sonra ortaya çıkan beyanların sağladığı imkânlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz" yorumunda bulundu.

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