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Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin Antalya, Mersin ve Adana illerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Antalya ile Mersin'de etkisini yitiren alevlerin şiddeti azaltılırken, güvenlik önlemleri kapsamında Antalya-Isparta karayolu ulaşıma kapatıldı. Adana'da ise şiddetli rüzgarın da etkisiyle üç farklı ilçeye sıçrayan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Bu tehlike üzerine tedbir amaçlı olarak Antalya'da 254, Adana'da ise 40 konut boşaltıldı.

ANTALYA'DA ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde pazartesi akşamı başlayan ve üçüncü gününe giren orman yangınında hareketli anlar yaşandı. Gün içinde enerjisi düşürülen alevler, akşam saatlerinde şiddetini artıran rüzgarın etkisiyle yeniden parlayarak bazı yerleşim yerlerindeki evlere sıçradı. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrar başladı.

ELEKTRİK YOK, YOL KAPANDI

Aksu ve Kumluca ilçelerinde toplam 254 ev risk nedeniyle tahliye edilirken, Kumluca'daki yangında 10 ev ve seralar zarar gördü. Güvenlik gerekçesiyle Antalya-Isparta kara yolu da trafiğe kapatıldı. Elektrik altyapısının zarar görmesi nedeniyle 2 binden fazla aboneye elektrik verilemediği bildirilirken, gece boyunca devam eden yoğun çalışmalar sonucunda yangının enerjisinin yeniden düşürüldüğü kaydedildi.

MERSİN'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisinde muz seralarının üst kısmındaki ormanlık alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personelin yanı sıra çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonucunda yangının enerjisi düşürülürken, alevleri tamamen kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

ADANA'DA YANGIN 3 İLÇEYE YAYILDI

Adana'nın Kozan ilçesinde salı günü iki farklı noktada çıkan yangınlardan Düzağaç mevkisindeki alevler kontrol altına alındı. Ancak Doğanalanı Mahallesi kırsalında başlayan diğer yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek komşu ilçeler Aladağ ve İmamoğlu'ndaki ormanlık alanlara sıçradı.

Gece boyunca karadan yürütülen söndürme faaliyetlerine sabah saatlerinde hava araçları da dahil oldu. Valilikten yapılan açıklamada, Enizçakırı Mahallesi'nde devam eden yangın nedeniyle tedbir amaçlı 40 evin tahliye edildiği duyuruldu. Bölgede şu ana kadar 130 hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğü ifade edildi.