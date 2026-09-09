Binlerce insanın hayatını kaybettiği Marmara'da yaşanan 17 Ağustos depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Deprem korkusuyla yaşayan vatandaşlar deprem uzmanlarından gelen açıklamaları takip etmeye devam ediyor. Gündemde "creep" var.
Deprem uzmanından 'creep' uyarısı: İstanbul depremini yeniden değerlendireceğiz
İstanbul'da düzenlenen Avrupa Sismoloji Komisyonu toplantısında Marmara'nın deprem gündemindeki önemli başlıklardan biri “creep” oldu. Deprem uzmanı Osman Bektaş uyararak "İstanbul depremini yeniden değerlendireceğiz" dedi.Dilek Taşdemir
İstanbul’da gerçekleştirilen Avrupa Sismoloji Komisyonu (ESC2026) toplantısında Marmara Denizi’ndeki sismik hareketlilik ve olası deprem senaryoları ele alındı.
Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri ise “creep” olarak ifade edilen depremsiz kayma oldu.
Deprem uzmanı Osman Bektaş, Marmara’nın gelecekteki deprem riskini anlamak açısından creep tartışmasının önemine dikkat çekti.
MARMARA'DA "CREEP" NEDEN GÜNDEMDE?
Marmara’daki fay hareketlerinin değerlendirilmesinde yalnızca fayın hangi bölümlerinin “kilitli” olduğuna bakılmasının yeterli olmayabileceği belirtiliyor.
Bektaş’ın paylaşımında, Marmara’da gelecekte meydana gelebilecek depremin büyüklüğünü ve kırılma alanını anlamak için yalnızca “kilitli segment” yaklaşımının ele alınması gerektiğine işaret edildi.
Bu noktada “creep” olarak adlandırılan depremsiz kayma, fay boyunca biriken hareketin nasıl gerçekleştiğinin anlaşılması açısından önem taşıyor.
GELECEKTEKİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ İÇİN ÖNEMLİ TARTIŞMA
Marmara’da beklenen büyük depremle ilgili bilimsel çalışmalarda fayın davranışı, segmentlerin durumu ve biriken gerilimin nasıl boşaldığı önemli araştırma konuları arasında yer alıyor.
ESC2026 kapsamında gündeme gelen “creep” tartışması da Marmara’nın gelecekteki deprem davranışını anlamaya yönelik çalışmaların önemli başlıklarından biri olarak öne çıktı.
Osman Bektaş’ın değerlendirmesi, Marmara’daki deprem riskinin yalnızca “kilitli segment” üzerinden değil, fay boyunca gerçekleşen farklı hareket biçimleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.