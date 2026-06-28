Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, ilçenin Karadeniz kıyısındaki tüm sahillerinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Denizdeki riskli şartlar nedeniyle dalgaların tehlike oluşturduğu ve bu doğrultuda tüm plajlarda denize girilmesinin tamamen yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmamaları adına yasak kararına karşı gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica edildi.

KARADENİZ EREĞLİ'DE CAN GÜVENLİĞİ TEDBİRİ

Benzer bir tedbir kararı da Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinden geldi. Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı, halkın can ve mal emniyetini güvence altına almak amacıyla gün boyunca ilçe genelindeki tüm sahillerde denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu. Yetkililer, sahillerde herhangi bir müessif olayın veya boğulma vakasının yaşanmaması için alınan bu kısıtlama kararına vatandaşların eksiksiz ve titiz bir şekilde uyması gerektiğini vurguladı.