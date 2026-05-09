Akbelen Ormanı’nı korumak için verdikleri hukuk mücadelesini kazanan köylüler, 31 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan direnişçi Esra Işık için Milas Atapark'ta adalet nöbetinde buluştu.

'ADALETSİZLİĞE SON VERİN'

Işık'ın annesi Nejla Işık yaptığı açıklamada

"Adalet arayışımız şu an 40 gündür tutuklu olan ve hala İzmir Şakran Cezaevi'nde tutuklu bulunan kızımız Esra Işık için buradayız. Köyünü korumak, toprağını, suyunu korumak suç değil suç olmamalı.

Haksız hukuksuz yere 40 gündür anasından babasından köyünden evinden yurdundan uzakta benim yavrum. Köyünü, köylünün hakkını koruduğu için... 'Bu topraklar şirketlerin değil' dediği için... Bu haksızlığa adaletsizliğe bir an evvel son verin" dedi.

NE OLMUŞTU?

Muğla'nın Milas ilçesinde, İkizköy yakınlarındaki Akbelen Ormanı'nın linyit madeni genişleme sahası ilan edilmesine karşı yürütülen mücadele, Türkiye'nin en dikkat çeken çevre hareketlerinden biri haline dönüştü. 2019'da temelleri atılan bu süreç, doğayı koruma kararlılığıyla geniş bir yankı uyandırdı.

Direnişin odak noktasında, Limak Holding ve İçtaş'ın iştiraki olan YK Enerji'nin Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine yakıt sağlamak amacıyla ormanlık alanı maden sahasına dahil etme girişimi bulunuyor. Başta Esra Işık olmak üzere bölge halkı ve doğa savunucuları, bu projenin yerel su rezervlerini kurutacağını, asırlık zeytinlikleri tahrip edeceğini ve ekosistemi geri dönülemez şekilde bozacağını vurguladı.



İkizköylüler 2019 yılında yasal haklarını aramak için yargı yoluna başvururken, 2021 yılı itibarıyla orman sınırında fiili olarak "çadır nöbeti" başlatarak direnişi sürekliliğe kavuşturdular.

Kamulaştırma faaliyetlerine karşı sergilediği tutum nedeniyle direnişin öncü isimlerinden Esra Işık’ın tutuklanması, Akbelen mücadelesini bir kez daha Türkiye’nin ana gündem maddelerinden biri yaptı.

Öte yandan son olarak, Danıştay, acele kamulaştırma için yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, enerji üretimi ve ekonomik gerekçelerin tek başına “acelelik” şartını karşılamadığına karar verdi.