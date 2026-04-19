Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nı savunduğu için tutuklanarak 20 gündür Şakran cezaevinde tutulan Esra Işık mektup yazdı.

Mücadele vurgusuna dikkat çeken Esra, "Aranızda hiç bir köylü çocuğu yahut karnını, ailesini bu topraklardan doyuranınız yok mu? ​Herkesin yüreği Akbelen'de olsun." ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZE KALDIĞIM YERDEN DEVAM EDECEĞİM"

Esra Işık mektubunda şu ifadelere yer verdi:

​Köyümden, toprağımdan kilometrelerce uzakta, bir sürgündeyim.

Duyduğum, öğrendiğim kadarıyla köyümüze baharlar gelmiş.

Toprağımın kokusunu çok özledim; evimi, köyümü, ailemi, insanlarımı çok özledim.

En kısa sürede gelip mücadelemize kaldığım yerden devam edeceğim.

Kimsenin şüphesi olmasın, kimse beni merak etmesin...

​Bu şirketlere imtiyaz tanıyanlara, yolunu açanlara, biz köylüleri görmeyenlere buradan soruyorum?

Siz hiç atalarınızın mezarlarını, kemiklerini taşımak zorunda kaldınız mı?

Siz hiç yüzyıllık emeğinizin, tüm geçmişinizin ve geleceğinizin bir gecede elinizden alınmasının ne demek olduğunu yaşadınız mı?

Aranızda hiç bir köylü çocuğu yahut karnını, ailesini bu topraklardan doyuranınız yok mu?

​Herkesin yüreği Akbelen'de olsun.

"BİZ HAKLIYIZ. DİRENMEYE DEVAM!"

Köyümüz, zeytinlerimiz, mücadeleniz iyi ve güçlü oldukça ben de iyiyim, ben de güçlüyüm.

Gözüm kulağım Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'nden gelecek bir durdurma kararında.

Her güne umutla, inançla başlıyorum.

Toprağımıza sahip çıkma emeklerimiz boşa çıkmayacak biliyorum...

​Biz sadece toprağımızı, yuvamızı, geleceğimizi savunduk.

Bu memleketin zenginlikleri, insanları, yurttaşları bir şirketin karından daha değerlidir dedik.

Akbelen'e omuz veren, yüreğini mücadelemize koyan herkese kucak dolusu saygı ve selamlarımla.

Köyümüze sahip çıkacağınızı, mücadelemizi büyüteceğinize olan inancımla; köyüme, ağaçlarıma sarılabilmek için gün sayıyorum. Biz haklıyız. Direnmeye devam!

​Esra/Şakran Cezaevi

NE OLMUŞTU?

Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı düzenlenen eylemin ardından 30 Mart gecesi gözaltına alınan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla 31 Mart’ta tutuklandı.

Işık daha sonra Muğla Cezaevi’nden Şakran’daki İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Avukatları, Işık’ın tutukluluk halinin devamına karar verildiğini ve duruşmanın 27 Nisan saat 10.00’da yapılacağını duyurdu.