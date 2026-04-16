Akbelen Ormanları'nı savunduğu için tutuklanan Esra Işık, 17 gündür İzmir Kadın Kapalı cezaevinde tutuluyor. Işık'ın babaannesi bugün direnişçilerin bilgi paylaşımı yapmak için açtıkları sosyal medya hesabından seslendi. Işık'ın babaannesi Esma nine torunu için çeşitli maniler söyledi.

'AĞLAMADIĞIM GÜNÜM YOK'

İşte Esma ninenin torunu için ağzından dökülenler:

"Ateşim var külüm yok, nergisim var sümbülüm yok. Esra'dan ayrılalı ağlamadığım günüm yok...İzmir'in kavakları dökülmesin yaprakları yıkılsın da yapılmasın maden ocağının konakları... Açılmaya korkarım, Esra'm gelse ölü de olsam kalkarım. "

NE OLMUŞTU?

Muğla'nın Milas ilçesinde, İkizköy yakınlarındaki Akbelen Ormanı'nın linyit madeni genişleme sahası ilan edilmesine karşı yürütülen mücadele, Türkiye'nin en dikkat çeken çevre hareketlerinden biri haline dönüştü. 2019'da temelleri atılan bu süreç, doğayı koruma kararlılığıyla geniş bir yankı uyandırdı.

Direnişin odak noktasında, Limak Holding ve İçtaş'ın iştiraki olan YK Enerji'nin Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine yakıt sağlamak amacıyla ormanlık alanı maden sahasına dahil etme girişimi bulunuyor. Başta Esra Işık olmak üzere bölge halkı ve doğa savunucuları, bu projenin yerel su rezervlerini kurutacağını, asırlık zeytinlikleri tahrip edeceğini ve ekosistemi geri dönülemez şekilde bozacağını vurguladı.

İkizköylüler 2019 yılında yasal haklarını aramak için yargı yoluna başvururken, 2021 yılı itibarıyla orman sınırında fiili olarak "çadır nöbeti" başlatarak direnişi sürekliliğe kavuşturdular.

Kamulaştırma faaliyetlerine karşı sergilediği tutum nedeniyle direnişin öncü isimlerinden Esra Işık’ın tutuklanması, Akbelen mücadelesini bir kez daha Türkiye’nin ana gündem maddelerinden biri yaptı.