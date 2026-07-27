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Muğla'nın İkizköy Mahallesi'nde termik santral için yürütülen acele kamulaştırma sürecinde mahkemenin, tüm dosyalarda yargılamayı durdurduğu öğrenildi. Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Danıştay'daki iptal davaları sonuçlanmadan arazilere el konulamayacağına karar verdi.

Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yeniköy - Kemerköy Termik Santralı'nın genişletilmesi amacıyla İkizköy'deki 679 parseli kapsayan acele kamulaştırma dosyalarının tamamını durdurdu. Mahkeme, Danıştay'da devam eden iptal davaları kesinleşmeden arazilere el konulamayacağına ve bedel tespiti yapılamayacağına karar verdi.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı çevresinde bulunan 679 parseli kapsayan acele kamulaştırma sürecinde dikkat çeken bir karar verildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, arazilere el konulması ve kamulaştırma bedellerinin belirlenmesine ilişkin davaları "bekletici mesele" yaparak yargılamaları durdurdu. Mahkeme, Danıştay 6. Dairesinde devam eden iptal davalarının kesinleşmesini bekleyecek. Kararla birlikte acele kamulaştırma dosyalarının sonucu, Danıştay'ın vereceği kesin hükme bağlandı.

DAYANAK OLARAK AYM KARARI GÖSTERİLDİ

İkizköylülerin avukatları Arif Ali Cangı ve İpek Sarıca, kararın temelinde Anayasa Mahkemesinin 25 Aralık 2024 tarihli iptal kararının bulunduğunu belirtti.

AYM, idari yargıda açılan iptal davalarının acele kamulaştırma dosyaları üzerindeki etkisini ortadan kaldıran düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmişti. Avukatlar, bu kararın ardından kamulaştırmaya dayanak oluşturan idari işlemin hukuka uygunluğu kesinleşmeden mülkiyet hakkına geri dönülemez biçimde müdahale edilemeyeceğini ifade etti. Mahkemenin, Danıştay 6. Dairesinin acele kamulaştırma kararına ilişkin verdiği yürütmeyi durdurma kararını da dikkate aldığı kaydedildi.

AVUKAT KONUŞTU: BENZER UYUŞMAZLIKLARDA ÖNEM TAŞIYOR

Köylülerin avukatları, kararın yalnızca İkizköy'deki dosyalar açısından değil, Türkiye genelindeki benzer acele kamulaştırma uyuşmazlıkları bakımından da önem taşıdığını belirtti.

Açıklamada, ilk kez bir mahkemenin AYM'nin iptal kararı ile Danıştay'daki davaları birlikte değerlendirerek acele kamulaştırma yargılamalarını kesin karar çıkıncaya kadar durdurduğu belirtildi. Kararın mülkiyet hakkının korunması ve idari işlemlerin etkili biçimde denetlenmesi açısından emsal oluşturabileceği kaydedildi.