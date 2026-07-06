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Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki 679 parselin acele kamulaştırılmasına ilişkin bilirkişi keşfini protestolar nedeniyle hakkında dava açılan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık’ın karar duruşması Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Işık ve avukatlarının yanı sıra çevre örgütleri ve köylüler katıld “Görevi yaptırmamak için direnme” ile suçlanarak 42 gün cezaevinde kalan Işık, Danıştay 6. Ceza Dairesi’nin acele kamulaştırma kararlarının yürütmesini durdurması sonrası 11 Mayıs’ta yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Işık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı daha sonra kaldırılmıştı.

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

Karar duruşmasında hakim, hakaret suçundan para cezası ile direnme suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması karar verildi. Işık’ın istinafa gideceği bildirildi.

"CEZAEVİNE GİREBİLECEK OLMASI AKLA MANTIĞA AYKIRIDIR"

Karara tepki gösteren Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktör Yardımcısı Esther Major, “Bugünkü karar hem Esra Işık’a hem de uzun yıllardır kırsal yerleşimleri ve tarım arazilerini madencilik faaliyetlerinin genişlemesine karşı korumak ve tahliyeleri önlemek için mücadele eden aktivistlere yönelik ağır bir darbedir. Aynı zamanda, çevresel insan hakları savunucularının Türkiye yetkililerince kriminalize edilmesine son vermek için çaba gösterenleri de derin bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Esra Işık’ın yalnızca topluluğunu ve yaşadığı çevreyi savunduğu için suçlu bulunması ve mahkumiyetinin istinafta onanması halinde cezaevine girebilecek olması akla mantığa aykırıdır. Türkiye yetkilileri ceza adalet sistemini muhalefeti bastırmak için kötüye kullanmaya son vermeli ve onun yerine protesto hakkını korumalıdır” dedi.