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Akbank tarafından yapılan açıklamaya göre, festival, Senem Erdine'nin sanat yönetmenliğini üstleneceği yeni dönem yapılanmasıyla 16-24 Mart 2027'de yapılacak.

Kısa filmin gelişimine katkı sağlamak ve yeni sinemacıları desteklemek hedefiyle 2004'ten bu yana düzenlenen festival için başvurular 11 Aralık'a kadar sürecek.

Akbank Sanat çatısı altında yapılan festival, dünyanın farklı coğrafyalarından kısa film örneklerini sinemaseverlerle buluştururken, genç sinemacıların yanı sıra yönetmen, yapımcı, senarist ve sinema profesyonellerini bir araya getiren uluslararası bir platform olarak biliniyor.

Festivalin 23'üncü edisyonunda sanat yönetmenliği görevini üstlenecek Senem Erdine, kısa filmi bağımsız bir sinema formu olarak ele alan küratoryal yaklaşımıyla alandaki yeni eğilimleri görünür kılmayı planlıyor.

Yeni dönem yapılanması kapsamında festivalin sanat yönetmenliği görevinin belirli dönemlerde farklı isimlere devredilmesi hedefleniyor.