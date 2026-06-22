Kaynak: AA

Kurum içi girişimciliği desteklemek ve yenilikçi fikirleri ekonomiye kazandırmak amacıyla yola çıkan Akbank, 10. yılını kutlayan inovasyon merkezi Akbank LAB çatısı altında yürüttüğü Akbank+ programı ile yeni bir yatırıma daha imza attı. Banka, kendi çalışanları tarafından geliştirilen anne-çocuk ürünleri platformu Revogo'ya 300 bin dolarlık dev bir yatırım kararı aldı.

HEM MAAŞLARINI ALDILAR HEM ŞİRKETLERİNİ KURDULAR

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Akbank+ programı, çalışanlara kendi girişim fikirleri üzerinde tam zamanlı mesai harcama imkanı sunuyor. Bu süreçte Akbanklılar mevcut görevlerine ara verip sadece projelerine odaklanırken, maaş ve özlük haklarını eksiksiz almaya devam ediyor. Fikirleri yatırıma değer bulunan çalışanlar kendi şirketlerini kurarak bankadan ayrılırken, diğer katılımcılar "İnovasyon Elçisi" unvanıyla kurum içi projelere destek vermeyi sürdürüyor.

REVOGO NEDİR?

Akbank'ın 300 bin dolarlık yatırım yaptığı Revogo, ebeveynlerin işini kolaylaştıran çevreci bir model sunuyor. Platform, kullanılmış anne-çocuk ürünlerini satıcılardan anlık nakit ödemeyle satın alarak yeniden satışa çıkarıyor. Bu sayede hem aile bütçelerine ekonomik bir alternatif yaratılıyor hem de ürünlerin kullanım ömrü uzatılarak sürdürülebilir yaşama katkı sağlanıyor. İşin dikkat çeken bir diğer yanı ise Revogo'nun kurucularının Akbank'ın genel müdürlük, teknoloji ve şube gibi tamamen farklı departmanlarında görev almış uzmanlardan oluşması.

TOPLAM YATIRIM 2 MİLYON DOLARI AŞTI

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, programın banka içindeki merak ve üretme isteğini doğru alanlarla buluşturduğunu vurguladı. Bugüne dek 50 Akbanklının bu programa katıldığını belirten Oğuz, "Çalışma arkadaşlarımız Akbank LAB'in güçlü ekosisteminden faydalanarak fikirlerini yatırıma dönüşebilecek seviyeye taşıyor. Revogo, hem döngüsel ekonomiye katkı sunması hem de farklı birimlerdeki çalışma arkadaşlarımızı ortak bir vizyonda buluşturması açısından çok değerli." ifadelerini kullandı.

Akbank+ programı bugüne kadar atık dijitalleştirme platformu Waste Log, elektrikli araç platformu Voltla, yapay zeka tabanlı Metriqus ve e-ticaret satıcılarına finansman sağlayan Fundero'yu ekosisteme kazandırmıştı. Revogo'nun da eklenmesiyle Akbank'ın kendi çalışanlarından çıkan 5 girişime yaptığı toplam yatırım tutarı 2 milyon dolar barajını aşmış oldu.