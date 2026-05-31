Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, bu hafta petrol piyasası ile vergi mevzuatında köklü değişiklikler öngören yeni kanun teklifini masaya yatırmaya hazırlanıyor. Petrol Piyasası Kanunu ile Vergi Usul Kanunu'nda düzenlemeler içeren teklif, sahte fatura soruşturmalarında uygulanan cezai mekanizmaları yeniden şekillendirecek. Yapılacak değişiklikle birlikte, sahte fatura gerekçesiyle işletmelere uygulanan "faaliyet durdurma" cezası tarih olurken, mali riskleri önlemek adına çok daha sert bir "teminat mekanizması" yürürlüğe girecek.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASI YENİ DÜZENLEME

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; mevcut yasal mevzuata göre, akaryakıt istasyonları ve petrol piyasasında faaliyet gösteren diğer işletmeler hakkında sahte belge düzenleme veya kullanma suçlamasıyla adli süreç başlatıldığında, tesislerin faaliyetleri geçici olarak askıya alınıyordu. Anayasa Mahkemesi (AYM), söz konusu faaliyet durdurma uygulamasının "teşebbüs özgürlüğüne ölçüsüz bir müdahale" olduğuna hükmederek bu maddeyi iptal etti.

Görüşülecek yeni kanun teklifiyle AYM'nin iptal kararı doğrultusunda faaliyet durdurma yaptırımı tamamen kaldırılacak. Ancak yüksek mahkemenin Anayasa'ya uygun bulduğu "tesislerin üçüncü şahıslara veya farklı şirketlere devredilememesi" yönündeki yasak ise aynen korunacak.

SAHTE FATURAYA KARŞI 5 KAT TEMİNAT DUVARI

Vergi güvenliğinde zaafiyet oluşmasını engellemek amacıyla Vergi Usul Kanunu’nda da kritik bir hamle yapılıyor. Organize sahte fatura ticaretiyle daha etkin mücadele edebilmek için yüksek risk grubundaki mükelleflere yönelik mali denetimler sıkılaştırılacak.

Hakkında sahte veya yanıltıcı belge düzenlediği ya da kullandığı yönünde olumsuz rapor bulunan işletmelerden alınacak teminat tutarlarında artışa gidilecek. Mevcut durumda en fazla iki katına kadar çıkarılabilen teminat artırma yetkisi, yeni düzenlemeyle birlikte beş katına kadar yükseltilebilecek. Böylece kamunun vergi kaybının önüne geçilmesi ve alacakların garanti altına alınması hedefliyor.

KİLİTLİ DURUMDAKİ 361 İSTASYON YENİDEN AÇILIYOR

Hazırlanan yasa teklifinin etki analiz raporu, düzenlemenin sektördeki yansımalarını da gözler önüne serdi. Verilere göre şu an Türkiye genelinde sahte belge soruşturmaları nedeniyle geçici olarak mühürlenmiş 37 lisanslı ve 324 lisanssız olmak üzere toplam 361 akaryakıt istasyonu bulunuyor.

Kanunun yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından, kapısına kilit vurulan bu 361 istasyona yeni bir fırsat doğacak. Söz konusu işletmeler, yeni sistemin getirdiği ağırlaştırılmış teminat şartlarını eksiksiz yerine getirmeleri halinde kapılarını yeniden açarak ticari faaliyetlerine geri dönebilecek.