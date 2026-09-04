Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Neredeyse her gün akaryakıta, gıdaya zam geliyor. Okulların açılışına az bir zaman kala veliler fahiş

fiyatlar karşısında ne yapacağını bilemez durumda. Ülke yangın yeriyken TÜİK yine enflasyonu

düşük tuttu. Rakamlara sevinen Bakan Şimşek ise “Her şey yolunda, enflasyon aşağı çekiliyor” dedi.

EĞİTİM MASRAFLARI FIRLADI

ENAG enflasyonun ağustosta aylık yüzde 2,24, yıllık yüzde 49,03 olarak gerçekleştiğini açıklarken, maaş artışlarını belirleyen TÜİK ise tüketici enflasyonunun aylık yüzde 1,84, yıllığın da yüzde 31,51 olduğunu duyurdu. Buna göre, yıllık fiyat artışı gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,79,

ulaştırmada yüzde 35,08, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 39,77, eğitim fiyatlarındaki artış yüzde 53,44, sağlıkta yüzde 43,46 oldu. Aylık olarak da eğitimde yüzde 8,8, ulaştırmada yüzde 4,82, konut, su, elektrik, doğal gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,26 artış kaydedildi.

BU PAHALIKTA NASIL İNANAYIM!

Rakamları sevindirici bulan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise “Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti” dedi. Ancak vatandaş öyle düşünmüyor. Bir yurttaş, “TÜİK’e nasıl inananayım! Piyasaları görüyorum,

her şey pahalı. Bir şeyin fiyatının düştüğü yok. Enflasyon hep yüksek. Ev kirasına, çaya, şekere, şuna buna, her şeye zam geliyor. Emeklilere Allah yardım etsin. Kimisi yolda kalıyor, kimi aç kalıyor, kimi susuz kalıyor, kimi çay parası, kimi çorba parası veremiyor” dedi.

ASGARİ ÜCRET HEP KAYBEDİYOR

76 yaşındaki bir vatandaş da “Bugüne kadar gelmiş geçmiş hükümetlerin en kötüsü bu. Enflasyonu hazırlayan TÜİK de yalan söylüyor. 276 dese yine inanmam. Allah bu millete yardımcı olsun. Yalnız bu millet de seçmesini bilsin” ifadelerini kullandı. Bir diğer vatandaş ise, “Fiyatlar piyasada

alıp başını gidiyor. Dolmuşa da zam geliyor, her şeye zam geliyor. Pazara git bakalım, 100 liradan aşağı ne var? Hiçbir şey yok” dedi. DİSK-AR ise TÜİK rakamına göre bile ağustos ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının 6 bin 196 liraya ulaştığını belirtti.