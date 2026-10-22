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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiş kararının perde arkasını anlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İzmir'e karşı sorumluluklarını yerine getirmekte zorlandığı bir dönemde siyasi yol ayrımına geldiğini söyleyen Tugay, Erdoğan'ı Türkiye'nin son 25 yılına damga vuran en önemli siyasetçilerden biri olarak nitelendirdi. Tugay, Cumhurbaşkanı'nın 100-200 yıl sonra da ülkeye yaptığı hizmetlerle anılacağını savundu.

"BİR YOL AYRIMINA GELMEK ZORUNDA KALDIM"

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret eden Cemil Tugay, esnaf odalarının başkanlarıyla bir araya gelerek AK Parti'ye katılma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Parti değişikliğinin kişisel görüşlerinde veya karakterinde bir değişiklik anlamına gelmediğini belirten Tugay, "Kişi olarak, bildiğiniz Cemil Tugay hiçbir şekilde değişmedi, değişmez, değişebilmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı. Siyasi tercihinin bir anda şekillenmediğini söyleyen Tugay, yaşadığı gelişmelerin kendisini bu kararı almaya yönelttiğini belirtti.

Tugay, "Bazı şeyler yaşadım. Bunları ben böyle olacağını da önceden bilmiyordum. Ülkemizdeki siyasi gelişmeler şehre karşı sorumluluğumu yerine getiremez hale getirince beni, bir yol ayrımına gelmek zorunda kaldım" dedi.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMELERİNİ ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha önce yakın bir diyaloğunun bulunmadığını ifade eden Tugay, gerçekleştirdikleri görüşmeler sırasında Erdoğan'ın İzmir'e yönelik ilgisini yakından görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Erdoğan'ın siyasi tecrübesine ve çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye siyasetinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

"100-200 YIL SONRA DA HİZMETLERİYLE ANILACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin yetiştirdiği en güçlü ve birikimli siyasetçilerden biri olduğunu savunan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'mızı Türkiye'nin yetiştirdiği ama özellikle son 25 yılına damgasını vurmuş, en güçlü, birikimli, değerli siyasetçilerinden birisi olarak görüyorum. Bunun tersini zaten kimse söyleyemez. Bu kendisinin çalışmasıyla, aklıyla, becerisiyle olmuştur ve 100-200 yıl sonra da kendisi eminim yaptığı iyi şeylerle, bu ülkeye yaptığı hizmetlerle anılacaktır."

"ÇALIŞKAN, İDEALİST VE İYİ YÜREKLİ"

Erdoğan'la bire bir görüşme imkânı bulan kişilerin kendisiyle benzer izlenimler edinebileceğini düşündüğünü belirten Tugay, Cumhurbaşkanı'nın kişiliğine ilişkin de değerlendirmeler yaptı.

Erdoğan'ı çalışkan, idealist ve iyi yürekli bir insan olarak tanımlayan Tugay, Cumhurbaşkanı'nın ülkesini sevdiğini ve milletine özen gösterdiğini ifade etti.