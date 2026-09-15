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Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı’nın 10 Eylül’de CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılmasının ardından ilçedeki tartışmalar devam ediyor.

Foça’da faaliyet gösteren çeşitli çevre ve emek örgütleri ile siyasi partiler, yaşanan gelişmenin ardından “Foça Demokratik İradesine Sahip Çıkıyor İnisiyatifi”ni oluşturdu.

İnisiyatif, kuruluşunun ardından “Foça İradesine Sahip Çıkıyor” adıyla bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında hazırlanan bildiride, “Biz Foça’da yaşayan binlerce yurttaş oyumuza sahip çıkmaya kararlıyız” ifadelerine yer verildi.

BELEDİYE BAŞKANININ PARTİ DEĞİŞİKLİĞİNE TEPKİ

İnisiyatif tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından muhalefet belediyelerine yönelik yaşanan süreç eleştirildi.

Açıklamada, muhalif belediye başkanlarının farklı yöntemlerle baskı altına alındığı öne sürülerek, bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye geçmeye zorlandığı iddia edildi.

31 Mart 2024 seçimlerinde CHP’nin adayı olarak yarışan Saniye Fıçı’nın yüzde 49,6 oyla Foça Belediye Başkanı seçildiği hatırlatıldı.

“HİZMET İÇİN PARTİ DEĞİŞTİRDİM” AÇIKLAMASINA YANIT

Fıçı’nın CHP’den AK Parti’ye geçişini “hizmet” gerekçesiyle açıklamasına da inisiyatiften tepki geldi.

Yapılan açıklamada Fıçı’nın gerekçesine karşı çıkılarak, “Fıçı, iktidar partisine geçerek hizmeti değil kendisini kurtarma yolunu tercih etmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“OYUMUZA SAHİP ÇIKMAYA KARARLIYIZ”

İnisiyatif, seçimlerde ortaya çıkan iradeye sahip çıkacaklarını belirterek Foçalıları düzenlenecek halk buluşmasına davet etti.

Açıklamada, “Biz Foçalılar seçimi kazanan hangi parti olursa olsun demokratik işleyişe saygı duyar, bir sonraki seçimi bekler, tahammül gösterirdik. Ancak, oy verdiğiniz ve seçimi kazanmasını sağladığınız aday, bir süre sonra görüşlerini kesinlikle benimsemediğiniz bir partiye geçerse buna tahammül etmemiz beklenebilir mi?” denildi.

19 EYLÜL’DE MEYDANDA BULUŞACAKLAR

Kampanya kapsamında 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 17.00’de Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda halk buluşması gerçekleştirileceği duyuruldu.

Buluşma öncesinde kampanyaya ilişkin bildirilerin ilçedeki pazaryerlerinde dağıtılması planlandı. Programa göre 15 Eylül’de Eski Foça Pazaryeri’nde, 16 Eylül’de Yeni Foça Pazaryeri’nde ve 18 Eylül’de Bağarası Pazaryeri’nde saat 15.00’te bildiri dağıtılacak.