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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın’ın bir büyükşehir belediyesinin daha AK Parti’ye geçeceğine yönelik açıklamasının ardından siyasi kulisler hareketlendi.

Gazeteci Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında yaptığı açıklamada, AK Parti’ye geçmesi beklenen belediyeyle ilgili kulis bilgilerini paylaştı ve tarih verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın rozet takmasıyla birlikte AK Parti’ye katılımların hız kazandığı yönündeki değerlendirmeler gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Cumhurbaşkanımız kapımız açık dedi, bekliyoruz. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var. En kısa sürede inşallah göreceğiz" ifadelerini kullanarak yeni katılımların devam edebileceğinin sinyalini verdi.

Yalçın’ın açıklamalarının ardından AK Parti’ye katılması beklenen büyükşehir belediye başkanının kim olduğu merak konusu oldu. Gazeteci Sinan Burhan ise tv100 ekranlarında yaptığı değerlendirmede, AK Parti’ye geçebileceği iddia edilen belediye yönetimine ilişkin dikkat çeken kulis bilgilerini aktardı.

"ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AK PARTİ'YE GEÇECEK"

Sinan Burhan, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği yönünde kulis bilgisi edindim” ifadelerini kullandı.

"KASIM AYI SONUNA KADAR GEÇEBİLİR"

Burhan, “Takvim olarak en geç Kasım ayı sonuna kadar geçebileceği ifade edildi” diye konuştu.

Gazeteci Sinan Burhan’ın paylaştığı kulis bilgilerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’in AK Parti’ye katılabileceği iddiası öne çıktı. Burhan, konuya ilişkin farklı kaynaklardan bilgi aldığını belirterek değerlendirmesini çeşitli görüşmelere dayandırdığını söyledi.

ANTALYA AK PARTİ'YE GEÇECEK

Sinan Burhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben de bu konuyla ilgili ciddi araştırmalar gerçekleşirdim. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir AK Parti’ye geçeceği yönünde kulis bilgisi edindim. Bu konuyla ilgili farklı kaynaklarımdan bilgi aldım. Görüşmeler yaptım. Sadece AK Partili kaynaklarla yetinmedim."

YENİ PARTİLİ KAYNAKLARLA DA GÖRÜŞTÜM

Burhan, araştırması kapsamında farklı siyasi çevrelerden de bilgi aldığını belirtti ve şöyle konuştu:

"CHP’li hatta YENİ Partili kaynaklar ile da görüştüm. Antalya’daki yerel medya ve siyaset eşrafı ile de görüştüm. Bu bilgiye de güveniyorum."

KASIM AYI SONUNA KADAR GEÇECEK

Sinan Burhan’ın aktardığı kulis bilgisine göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’in AK Parti’ye katılabileceği öne sürülüyor. Burhan, olası geçiş için kasım ayının sonuna kadar uzanan bir takvimin konuşulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Takvim olarak en geç kasım ayı sonuna kadar belediye başkanvekilinin AK Parti’ye geçebileceği ifade ediliyor. Söz konusu iddia henüz gerçekleşmiş bir siyasi geçiş olarak değil, kulis bilgisi olarak gündeme geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’in konuyla ilgili tutumu ve önümüzdeki dönemde yaşanabilecek gelişmeler merakla bekleniyor."