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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir 25 yıl sonra AK Parti yönetimine geçti.

İzmirliler yüzde 48.97 oy oranıyla toplamda 1 milyon 292 bin 118 geçerli oyla CHP adayı Cemil Tugay’ı seçmişti.

Cemil Tugay ise 25 yıllık tarihi bir rozetle adeta silip attı.

İzmir’den büyük ve haklı bir tepki yükseliyor.

Cemil Tugay’ın kendisi de AK Parti’ye geçmeden önce parti değiştirmenin seçmene büyük bir haksızlık olduğunu, aldığı oyun temsil ettiği partiyi değiştirme kararında başkanların koltuğunu bırakması gerektiğini söylemişti.

Seçmen uzun zamandır bu onurlu duruşu bekliyor ancak henüz böyle bir tavır konulamadı.

Parti değiştiren belediye başkanları hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Cemil Tugay da aynı şeyi yaparken rozet töreni farklı bir tartışmayı da gündeme getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay AK Parti’ye katıldı ve rozetini AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taktı.

Törende Erdoğan özellikle Cemil Tugay’ın eşinin de sahneye çıkmasını istedi. El işareti yaparak sahneye davet etti.

Cemil Tugay arşivdeki bir açıklamasında AK Parti’ye geçmeyi kabul etmesi halinde eşinin kendisini boşayacağını söylemişti.

Akıllara bu ifadeler gelirken Cemil Tugay’ın eşinin omzunda bir eşarpla çıkması ise soysal medyayı adeta salladı, çok yorum yapıldı.

Peki, nedir bu eşarp olayı?

Linç etmeden önce işin gerçeğine baktık…

Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay’a tepkiler şöyleydi:

“Eşarbı omzuna atmış yakında başına takar.”

“AK Parti’ye geçince eşarbı da yanında getirmiş, ne olur ne olmaz diye.”

Buna benzer birçok mesaj Cemil Tugay’ın eşini hedef alıyordu.

Peki, nedir bu eşarbın sırrı?

Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay özellikle bu rozet töreni için mi eşarp detayını tercih etmişti yoksa Öznur Tugay’ın arşivinde eşarp var mıydı?

2019 yılında Cemil Tugay, CHP’den Karşıyaka Belediye Başkanı seçilmişti.

Ve çiçeği burnunda başkan Tugay, eşi ile birlikte siyasetten uzak özel hayatına ilişkin ilk röportajını İzmir’in yerel haber sitesi Gündeme Bakış’a vermişti. Öznur Tugay bu röportajda eşarp detayını tercih etmişti.

Yine Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde bir etkinlikte Gazeteci Sedef Kabaş’ı misafir ettiklerinde Öznur Tugay yine eşarplı tercihini sürdürüyordu.

İzmir Belediye Başkanlığı döneminden de örnekler verelim.

Öznur Tugay, geçen ramazan ayında İzmir İtfaiyesi ve ESHOT’ta görev yapan kadın personelle buluştu, yine eşarplıydı.

Öznur Tugay, İzmir’de 3 Temmuz’da Ödemiş’in Tosunlar Mahallesi’nde çıkan yangına müdahale ederken hayatını kaybeden kepçe operatörü İbrahim Demir‘in, Konya’daki ailesini ziyaret etti ve yine eşarp omzundaydı.

Öznur Tugay 2025 yılının sonunda çocuklarla bir araya gelerek yeni yıl pastası kesti, boynunda eşarp vardı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamındaki etkinliklere katılan Öznur Tugay yine boynunda eşarp tercih etmişti.

Örnekleri çoğaltmak mümkün ancak yeterli…

Cemil Tugay’a seçmenin oyunu hiçe sayarak parti değiştirdiği için öfke büyük ancak eşine yönelik linç kampanyası bunu haklı çıkarmıyor.

Üstelik, eşarp konuşulacaksa –bir siyasetçinin eşi olarak- bunu fiyatı konuşulmalı…

Ne yazık ki, Cemil Tugay’ın katıldığı AK Parti’de lüks düşkünü olan siyasetçiler yer alıyor ve medyanın gündemine de saatiyle, ayakkabısıyla gündeme gelmişti.

Peki, Öznur Tugay’ın eşarbının fiyatı ne?

“Siyah Zincir Desenli İpek Eşarp” olarak satılan ürünün fiyatı 5.450 TL

AK Partili siyasetçilerin on binlerce ya da yüz binlerce liralık kıyafet ve takılarını düşününce Öznur Tugay’ın eşarbının tartışılması pek haklı görülmüyor.

Cemil Tugay elbette eleştirilmeli, siyasetin geleceği için…

Ancak eşini linç etmek, gerçeği gözden kaçırıyor!