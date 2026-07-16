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AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, TBMM Genel Kurulu'nda Haluk Levent hakkında kendisine gönderilen bir mektubu okudu. Mektupta Haluk Levent'in söz konusu kişiyi de dolandırdığı öne sürülürken Levent'e dürüstlük çağrısı yapıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak Haluk Levent hakkında kendisine ulaştırıldığını belirttiği bir mektubu okudu.

KUMARBAZ BENZETMESİ

Odatv'de yer alan habere göre, Hacıoğulları, daha önce Haluk Levent tarafından dolandırıldığını öne süren bir kişinin kendisine gönderdiği mektubu Genel Kurul'da okudu.

Hacıoğulları'nın okuduğu mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Dolandırıcılar kralı Sülün Osman'ın mahkemede hakime verdiği şu sözleri hatırlıyorsunuz değil mi? 'Sayın hakim, ben aslında beni dolandırmaya çalışanları dolandırdım' dedi. Haluk tam bir kumarbaz gibi rest çekmiş. Polise verdiği ifadede 'Ahbaplar burada ama devlet' içinizi kastederek 'çavuşlar nerede?' diye sormuş. Yarım ağız yapmasın, belki de ilk kez dürüst olsun. Yüce Türk yargısına doğrulukla versin ifadesini ki bu aşağılık meselenin ucu nereye, kime varacaksa varsın."