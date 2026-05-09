Oda TV'den Müslüm Evci'nin haberine göre, SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı milyonlarca ziyaretçiye kapılarını açarken AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan'ın fuar ziyareti sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı kareler, "Gerçek mi yoksa yapay zeka ürünü mü?" sorusunu beraberinde getirdi.

Milletvekili Erkan, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine vurgu yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda; yerli ve millî teknoloji hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. Ancak bu mesajdan ziyade paylaşıma yer alan dört fotoğraf karesi dikkat çekti.

Erkan'ın farklı arka planlarda yer almasına rağmen, her karede aynı duruşu, benzer mimikleri ve neredeyse milimetrik olarak birebir aynı yüz ifadesini koruması, görsellerin dijital ortamda üretildiği iddiasına neden olurken "Işınlanmayı mı buldu" yorumları da yapıldı.

Özellikle yüz hatlarındaki aşırı yumuşatma işlemleri, el ve ayakkabı bölgelerinde görülen netlik kayıpları ile ışık-gölge uyumsuzlukları, normal bir fotoğraf çekiminden ziyade yapay zeka müdahalesi olduğunu düşündürdü.

Arka planla kişi arasındaki doğal olmayan geçişler ve perspektif hataları, "teknoloji fuarında dijital kurgu" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Savunma sanayi devlerinin en yeni teknolojilerini sergilediği bir platformda, bir milletvekilinin paylaşımlarının bu şekilde olması dikkat çekti.