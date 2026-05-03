Şamil Tayyar, daha önce "Böyle bir ismin olduğunu düşünmüyorum" diyerek şüpheyle yaklaştığı "çatı aday" meselesini Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ile konuştuğunu belirtti. Arıkan’ın "Var" diyerek bir adayın varlığını doğruladığını ifade eden Tayyar, ismin gizli tutulma nedenini "İttifak yapmayı düşündükleri partilere nezaketsizlik olmaması ve adayın yıpranmaması için şu aşamada açıklamadıklarını söyledi." ifadeleriyle aktardı.

ÜÇ İSİM KESİNLİKLE LİSTE DIŞI

Şamil Tayyar, kamuoyunda sıkça zikredilen bazı isimlerin bu denklemde yer almadığını net bir dille ifade etti. Görüşme sonrası edindiği kanaati paylaşan Tayyar, Abdullah Gül, Haşim Kılıç ve Bülent Arınç isimlerinin söz konusu adaylar arasında "kesinlikle olmadığını" ifade etti.

CHP İÇİN "YALNIZLAŞMA" TEHLİKESİ

Habere konu olan analizde, muhalefet bloğundaki parçalanmanın CHP üzerindeki etkilerine dikkat çekildi:

Tayyar'a göre, muhalif milliyetçi/muhafazakar partilerin CHP adayına destek vermek yerine kendi adaylarıyla yola çıkma kararı, muhalefet cephesinde kartların yeniden karılmasına neden olacak.

Tayyar, çözüm sürecinin gidişatına göre DEM Parti’nin ya iktidarı destekleyeceği ya da kendi adayını çıkaracağını öngörürken, bu durumun CHP’yi siyasi düzlemde "iyice yalnızlaştıracağı"nı öne sürdü.

"ÖZGÜR ÖZEL YENİ SİSTEMİ KAVRAYAMADI"

Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Özel’in parlamenter sistem kalıplarından çıkamadığını savunan Tayyar, "50+1 ile seçimin kazanıldığı yeni sistemi kavrayamadığı ve siyaset yaptığı sosyolojik zemini daralttığı" yönündeki tespitlerinin yeni gerçekliklerle doğrulanmaya başladığını söyledi.

AK PARTİ İÇİN "KAZANMA" REÇETESİ

İktidar cephesindeki durumu da değerlendiren Tayyar, AK Parti için rakibin kim olduğundan ziyade kendi performansının önemli olduğunu ifade ederek "24 yıldır kazandıran sebepleri korudukça veya çoğalttıkça rakibin hüviyeti önem arz etmez." notu da dikkat çekti.

Şamil Tayyar'ın beğeni ve yorum yağan kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımının tamamı şöyle;

"“Böyle bir ismin olduğunu düşünmüyorum” demiştim. “Var” dedi, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan. Mevzuyu uzunca konuştuk. İttifak yapmayı düşündükleri partilere nezaketsizlik olmaması ve adayın yıpranmaması için açıklamadıklarını söyledi. Çerçeveyi çizdi, isim zikretmedi yine. Kanaatimi paylaşmam gerekirse; Abdullah Gül, Haşim Kılıç ve Bülent Arınç kesinlikle değil. Kendi adaylarıyla yola çıkmayı, CHP’nin adayına destek vermeyi düşünmüyorlar.

Muhalif milliyetçi/muhafazakar partilerin kendi adaylarıyla cumhurbaşkanlığı yarışına girme kararı, CHP’yi daha da köşeye sıkıştıracak gibi gözüküyor. Çözüm sürecinin başarıya ulaşmasıyla DEM’in de iktidarın adayını desteklemesi veya kendi adayını çıkarması durumunda CHP iyice yalnızlaşacak.

Özgür Özel’in parlamenter sistemin kalıplarından sıyrılamadığı, 50+1’le seçimin kazanıldığı yeni sistemi kavrayamadığı, siyaset yaptığı sosyolojik zemini daralttığını ifade ettiğimizde kızanlar, yeni gerçeklikle yüzleşiyorlar. AK Parti açısından ise tespitlerim aynı; 24 yıldır kazandıran sebepleri korudukça veya çoğalttıkça rakibin hüviyeti önem arz etmez. Pazara küçük bir notum olsun."