Türkiye'de açlık sınırının altında maaş alan emekli, asgari ücretle ay sonunu getirmeye çalışan işçi; ete hasret kaldı. Etin kokusu burnunda tüten vatandaşa, AK Partili eski bakan Mehmet Özhaseki'den "koku" tavsiyesi geldi.

YOKSULLUKLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Kayseri’deki kebap-steak restoranının açılışını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Mehmet Özhaseki, işletme sahibine, “Nihayetinde burada et pişirilecek, kokacak bu. Bir fakir gelip de bakmışsa, onun karnını doyur, öyle gönder. Parasını da gel bizden al.” diyerek yoksullukla yeni bir mücadele dönemini başlattı.

"HE DE GEÇ,GİTSİN"

Bugün yoksul vatandaşa verilen etin parasını ödeyeceğini söyleyen Özhaseki, 2022 yılında AK Parti Genel Başkan Yardımcısıyken, Memduh Büyükkılıç'a gerçekleştirdiği bir ziyarette geçinemediklerini söyleyen bir vatandaş için, "Bir şey deme, bir şey deme. "He" de geç. Gitsin" ifadelerini kullanmıştı.

Özhaseki'nin bu söylemleri sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olurken, "Kokuyu alan fakire 1 tabak et" dönemi başladı yorumları yapıldı.